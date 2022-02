Obranca Růžička sa napokon vrátil do HC GROTTO Prešov

Prešov 15. februára (TASR) - Český hokejový obranca David Růžička sa po nedávnom ukončení spolupráce vrátil do extraligového klubu HC GROTTO Prešov. Informovala o tom oficiálna klubová stránka.



Růžička spoločne s ďalším obrancom Jánom Ťavodom v prešovskom klube 9. februára skončili. Dôvodom bolo ich konanie v jednom z prešovských nákupných centier, o ktorom informovala polícia. "V polovici januára, niekoľko dní po sebe, opakovane prišli dvaja mladí muži do nákupného centra na Košickej ulici v Prešove. Cieľom ich nákupu však neboli pomaranče, ani pečivo. Z regálu s alkoholom jeden z nich zobral prázdne plastové prepravky na pivo, vložil ich do nákupného košíka a potom šup s nimi do stroja na výkup zálohovaných fliaš a prepraviek. Za prepravky zobral lístky, ktoré si potom pri pokladni nechal preplatiť," uviedla polícia na svojom oficiálnom facebookovom profile.



Riaditeľ prešovského klubu Róbert Ľupták na základe zverejnených fotografií pomohol polícii identifikovať obe osoby a následne s nimi ukončil spoluprácu. "Klub HC Grotto Prešov odsudzuje konanie Dávida Růžičku a Jána Ťavodu a s okamžitou platnosťou s nimi ukončil spoluprácu. Záleží nám na dobrom mene prešovského hokeja. Naši hráči majú byť vzorom pre mladých hokejistov a to, čo urobila táto dvojica hokejistov, je v rozpore s hodnotami nášho klubu. Momentálne pracujeme na adekvátnej náhrade zo zahraničia, ktorá by mala posilniť našu obranu," uviedol klub v oficiálnom stanovisku.



Ťavoda krátko na to zamieril do Humenného, ktoré účinkuje v Slovenskej hokejovej lige (SHL). V utorok 14. novembra klub na oficiálnej stránke informoval, že hráči a realizačný tím stoja na strane českého obrancu. "Davida daná situácia veľmi mrzí, klubu aj všetkým fanúšikom sa za svoje konanie a poškodenie ich mena úprimne ospravedlňuje. Zo všetkého najviac mu je však ľúto, že nekonal ako správny hokejový vzor pre prešovskú mládež. Všetci hráči sa za spoluhráča spoločne postavili a podporili ho. Aj keď jeho konanie neberú na ľahkú váhu, ospravedlnenie prijali. Celá naša kabína, na čele s hlavným trénerom Ernestom Bokrošom, jednohlasne podporila návrat Davida Růžičku do tímu. Všetko je to v rukách pána Róberta Ľuptáka, ktorý bude mať v danej veci posledné slovo," cituje TASR zásadné pasáže zo stanoviska klubu. Růžička nastúpi v prešovskom drese už v utorňajšom zápase proti Dukle Trenčín.