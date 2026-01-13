Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
Obranca Sakho ukončil hráčsku kariéru vo veku 35 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Sakho odštartoval kariéru v akadémii Paríža St. Germain, dres ktorého si obliekal do roku 2013.

Autor TASR
Paríž 13. januára (TASR) - Francúzsky futbalový obranca Mamadou Sakho ukončil profesionálnu hráčsku kariéru vo veku 35 rokov. Svoje rozhodnutie oznámil počas pondelkového parížskeho derby v pohárovej súťaži.

Sakho odštartoval kariéru v akadémii Paríža St. Germain, dres ktorého si obliekal do roku 2013. V tíme nosil kapitánsku pásku a vo svojej poslednej sezóne sa tešil zo zisku majstrovského titulu. Ďalšie roky strávil v anglickom Liverpoole, neskôr pôsobil aj v Crystal Palace, Montpellieri a do minulého leta v gruzínskom Torpedo Kutaisi. „Chcel som sa všetkým poďakovať a oficiálne oznámiť koniec svojej kariéry,“ citovala stopéra agentúra AFP.

Za národný tím odohral Sakho 29 zápasov, v ktorých si pripísal dva góly. Spomedzi veľkých šampionátov štartoval na MS 2014 v Brazílii, kde Francúzi vypadli vo štvrťfinále po prehre s neskoršími šampiónmi Nemcami 0:1.
