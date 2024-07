Obranca Sarr opúšťa Chelsea, na dva roky sa upísal Lens

Nice 26. júla (TASR) - Francúzsky futbalista Malang Sarr opúšťa FC Chelsea a zamieril do RC Lens. S účastníkom Ligue 1 podpísal dvojročnú zmluvu, ktorá zahrňuje aj opciu na ďalšiu sezónu.



Dvadsaťpäťročný obranca odštartoval profesionálnu kariéru v Nice, do Chelsea prišiel v roku 2020, no za anglický klub odohral počas štyroch sezón dokopy iba 21 zápasov vo všetkých súťažiach. Ako náhradník nastúpil za londýnsky tím aj vo finále MS klubov v roku 2021 proti Palmeirasu. Väčšinu času strávil na hosťovaniach v FC Porto či AS Monaco.



Sarr odchádza do siedmeho tímu minulej sezóny Ligue 1 ako voľný hráč po vypršaní kontraktu na Stamford Bridge. Francúzsky stopér sa stal po ekvádorskom obrancovi Jhoannerovi Chavezovi a brankárovi Herveovi Koffim z Burkiny Faso treťou letnou posilou Lens. Informovala o tom agentúra AFP.