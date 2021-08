Obranca Savič predĺžil zmluvu s Atleticom Madrid do roku 2024

Madrid 11. augusta (TASR) - Obranca Stefan Savič predĺžil zmluvu so španielskym futbalovým klubom Atletico Madrid do júna 2024.



Tridsaťročný reprezentant Čiernej Hory, ktorý hrá v Atleticu šesť rokov, prispel výraznou mierou k ligovému titulu v sezóne 2020/2021. Do hlavného mesta Španielska prišiel v roku 2015 z Fiorentiny.



Savič absolvoval do tejto chvíle 144 stretnutí v La Lige a 56 v reprezentácii. Jeho predošlá zmluva mala vypršať v roku 2023, informovala agentúra DPA.