Obranca Shattenkirk ukončil kariéru: Splnil som si väčšinu cieľov

New York 10. decembra (TASR) - Americký hokejový obranca Kevin Shattenkirk ukončil vo veku 35 rokov hráčsku kariéru. V NHL v nej odohral 1043 zápasov a zdobí ju najmä triumf v Stanleyho pohári v roku 2020 v drese Tampy Bay. Informoval o tom v oficiálnom vyhlásení.



V NHL debutoval v drese Colorada, ktoré ho draftovalo v roku 2007 zo 14. miesta. V najprestížnejšej súťaži obliekal aj dresy St. Louis, Washingtonu, New Yorku Rangers, Tampy Bay, Anaheimu a Bostonu, za ktorý hral vo svojej poslednej sezóne 2023/2024. V základnej časti nastúpil do 952 zápasov, v ktorých nazbieral 484 kanadských bodov za 103 gólov a 381 asistencií. V 91 zápasoch play off mal bilanciu 8+40.



"Po štrnástich úžasných rokoch v NHL som sa rozhodol odísť do dôchodku. Nikdy som netušil, že ma hokej dostane tak ďaleko. Táto hra mala dramatický vplyv na to, že sa zo mňa stal muž, akým som dnes. Môžem s hrdosťou povedať, že som si splnil väčšinu cieľov. Strelil som veľké góly, vrátane gólu v predĺžení o Stanleyho pohár, hral som v Zápasoch hviezd, reprezentoval som svoju krajinu na ZOH a vyhral som Stanleyho pohár. Čo ma robí ešte viac hrdým je to, že som si na tejto ceste vytvoril nespočetné množstvo priateľstiev," uviedol bývalý obranca, ktorý štartoval aj na MS v roku 2011 na Slovensku a na ZOH 2014.