Obranca Šimon Nemec posilní slovenský tím na MS 20

Utica 8. decembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec sa pripojí k reprezentačnému tímu na MS hráčov do 20 rokov. Potvrdil to klub zámorskej AHL Utica Comets, v ktorom pôsobí od začiatku sezóny 2022/2023. Nemec je od draftu 2022 súčasť organizácie New Jersey Devils, klub NHL sa nedávno takisto súhlasne vyjadril ohľadom jeho účasti na MS "dvadsiatok."



Definitívu prinieslo až stredajšie stručné vyjadrenie farmárskeho klubu "diablov" Utica Comets na sociálnych sieťach. Nemec odohral v doterajšom priebehu sezóny 19 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 2 góly, 5 asistencií a 6 plusových bodov.



Pre 18-ročného obrancu pôjde o tretiu účasť na MS hráčov do 20 rokov. V sezóne 2021/2022 nastúpil za SR v oboch zápasoch predčasne ukončeného turnaja. V jeho letnej dohrávke už neštartoval. Slovensko reprezentoval na dvoch šampionátoch mužov, štartoval aj v olympijskej kvalifikácii a na ZOH v Pekingu, kde prispel k zisku bronzových medailí.



Okrem Nemca by sa na MS "20" mali predstaviť aj ďalší dvaja mladí obrancovia, ktorí patria do organizácie New Jersey Devils - Luke Hughes (USA) a Topias Vilen (Fínsko).