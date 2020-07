Obranca Sládok pokračuje v Dukle Trenčín

Trenčín 4. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jozef Sládok bude aj v sezóne 2020/2021 pôsobiť v HK Dukla Trenčín. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Dôrazný obranca prišiel do Trenčína pred sezónou 2019/2020 po päťročnom pôsobení v Detve. Za "vojakov" odohral v predčasne skončenom ročníku 51 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 4 góly, 3 asistencie, 11 plusových bodov a so 170 trestnými minútami bol tretí najtrestanejší hráč Tipsport Ligy.