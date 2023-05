Obranca Slávik odíde po sezóne z Banskej Bystrice do Jablonca

Jablonec 4. mája (TASR) - Slovenský futbalista Adrián Slávik bude hrať v budúcej sezóne za FK Jablonec. Tím českého prvoligistu posilní ako voľný hráč po vypršaní kontraktu v Dukle Banská Bystrica. S Jabloncom podpísal viacročnú zmluvu.



"Ponuka ma zaujala a vôbec som neváhal. Českú ligu poznám, sledujem ju. Chcel by som dať klubu sto percent a pomôcť mu. Verím, že si všetko sadne a spoločne dosiahneme dobré výsledky. Moja najväčšia zbraň je rýchlosť, ktorú by som chcel ukázať aj v Česku," uviedol pre klubový web 24-ročný obranca.



Slávik reprezentoval Slovensko v mládežníckych kategóriách. V roku 2018 debutoval v najvyššej slovenskej súťaži v drese AS Trenčín, po sezóne 2021/2022 odišiel do Banskej Bystrice. V jej drese odohral v tejto sezóne 29 zápasov, pripísal si gól a štyri asistencie.