Obranca Slavin pokračuje v Caroline, podpísal novú osemročnú zmluvu

New York 1. júla (TASR) - Americký hokejista Jaccob Slavin sa dohodol s klubom NHL Carolina Hurricanes na predĺžení spolupráce. S tímom podpísal novú osemročnú zmluvu v celkovej hodnote 51,69 miliónov dolárov. Ročne tak v priemere zarobí 6,46 milióna USD. Informovala o tom oficiálna webstránka súťaže nhl.com.



Tridsaťročný obranca vstupuje do poslednej sezóny sedemročného kontraktu na 37,1 milióna dolárov, ktorý podpísal s Hurricanes v júli 2017 a po nasledujúcom ročníku sa mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. Slavina draftovala Carolina v roku 2012 v štvrtom kole (120. pozícia), vlani nastúpil v 81 dueloch základnej časti s bilanciou 6+31, v play off odohral 11 zápasov a zaznamenal jeden gól a dve asistencie.



Carolina zároveň získala obrancu Williama Carriera. Ten opúšťa Vegas po tom, ako bol v roku 2017 pôvodný člen expanzného tímu Golden Knights a pomohol mu dvakrát postúpiť do finále, pričom v ročníku 2022/2023 prispel k zisku Stanleyho pohára. S Hurricanes podpísal šesťročný kontrakt na 12 miliónov dolárov.