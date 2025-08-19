Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. august 2025Meniny má Lýdia
< sekcia Šport

Obranca Smith podpísal skúšobný kontrakt s Columbusom

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Smitha draftoval v roku 2007 Detroit z 27. miesta.

Autor TASR
Columbus 19. augusta (TASR) - Kanadský hokejový obranca Brendan Smith podpísal skúšobný kontrakt s klubom zámorskej NHL Columbus Blue Jackets. Pôjde o jeho šieste pôsobisko v profilige. Doteraz v nej odohral počas 14 sezón 726 zápasov základnej časti.

Smitha draftoval v roku 2007 Detroit z 27. miesta. V jeho organizácii pôsobil do sezóny 2016/2017, keď ho klub vymenil do NY Rangers. Neskôr si ešte zahral aj za Carolinu, New Jersey a Dallas. „Brendan je skúsený, fyzicky zdatný obranca, ktorý tvrdo bojuje a je zodpovedný v obrannom pásme. Je to veterán s vynikajúcim charakterom a profesionalitou a sme nadšení, že máme možnosť ho priviesť do kempu,“ povedal prezident hokejových operácií a generálny manažér klubu Don Waddell.
.

Neprehliadnite

Hejková pokračuje v USK Praha ako hlavná tímová poradkyňa

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 91 rokov zomrel slovenský herec Oldo Hlaváček

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vonku je ako v saune. Dokedy to takto bude?

OTESTUJTE SA: Máte dobrý všeobecný prehľad o Slovensku?