Obranca Smith podpísal skúšobný kontrakt s Columbusom
Autor TASR
Columbus 19. augusta (TASR) - Kanadský hokejový obranca Brendan Smith podpísal skúšobný kontrakt s klubom zámorskej NHL Columbus Blue Jackets. Pôjde o jeho šieste pôsobisko v profilige. Doteraz v nej odohral počas 14 sezón 726 zápasov základnej časti.
Smitha draftoval v roku 2007 Detroit z 27. miesta. V jeho organizácii pôsobil do sezóny 2016/2017, keď ho klub vymenil do NY Rangers. Neskôr si ešte zahral aj za Carolinu, New Jersey a Dallas. „Brendan je skúsený, fyzicky zdatný obranca, ktorý tvrdo bojuje a je zodpovedný v obrannom pásme. Je to veterán s vynikajúcim charakterom a profesionalitou a sme nadšení, že máme možnosť ho priviesť do kempu,“ povedal prezident hokejových operácií a generálny manažér klubu Don Waddell.
