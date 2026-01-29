< sekcia Šport
Obranca Sonne novou posilou Sparty Praha
Rodák z Dánska by mal v drese „rudých" nahradiť Ekvádorčana Angela Preciada, ktorý zamieril do Brazílie.
Autor TASR
Praha 29. januára (TASR) - Futbalový obranca Oliver Sonne sa stal novou posilou Sparty Praha. Reprezentant Peru prichádza na Letnú z Burnley FC na hosťovanie do konca sezóny. Informovala o tom oficiálna webová stránka Sparty.
Rodák z Dánska by mal v drese „rudých" nahradiť Ekvádorčana Angela Preciada, ktorý zamieril do Brazílie. Kapitánom Sparty je slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. „Oliver Sonne je pravý obranca so skúsenosťami z anglickej Premier League. Jeho devízami sú intenzita, dynamika a odvaha v ofenzíve. Zároveň je veľmi disciplinovaný smerom dozadu,“ uviedol športový riaditeľ klubu Tomáš Rosický.
Rodák z Dánska by mal v drese „rudých" nahradiť Ekvádorčana Angela Preciada, ktorý zamieril do Brazílie. Kapitánom Sparty je slovenský reprezentant Lukáš Haraslín. „Oliver Sonne je pravý obranca so skúsenosťami z anglickej Premier League. Jeho devízami sú intenzita, dynamika a odvaha v ofenzíve. Zároveň je veľmi disciplinovaný smerom dozadu,“ uviedol športový riaditeľ klubu Tomáš Rosický.