Obranca Spišiakov Romaňák: Nemôžeme sa nechať strhnúť hrou Zvolena

Zvolen 23. marca (TASR) – Hokejisti Zvolena prekvapujúco zvládajú štvrťfinále play off Tipos extraligy proti lídrovi základnej časti Spišskej Novej Vsi. Kým v prvom zápase prehrali na východe republiky po predĺžení, druhý a tretí duel jasne vyhrali a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 2:1 na zápasy. Na prvý domáci štvrťfinálový súboj Zvolena prišli aj v hojnom počte diváci, čo nebývalo zvykom. Pod Pustým hradom zavítalo v nedeľu na tribúny viac než štyri tisíc ľudí.



"Keď je veľa ľudí na ´zimáku´, tak emócie sú väčšie. Ľudia boli perfektní, hnali nás, my sme sa im za to odvďačili. Je to skvelé víťazstvo," hovoril po nedeľnej domácej výhre strelec dvoch gólov Zvolena v zápase Marek Hecl, ktorého tešil aj jasný výsledok 5:1: "Bol to parádny zápas s parádnou kulisou. Myslím si, že sme odviedli dobrú robotu a potešili divákov. Veľmi dobrý výkon sme podali aj v defenzíve, veľmi dobre sme hrali tretiu tretinu. Treba sa trochu potešiť a zajtra je nový deň."



Zvolenčania predvádzali na domácom lade okulahodiaci hokej. Najmä v druhej tretine predviedli festival nepremenených šancí, ale v tretej premenili presilovky a duel vo svoj prospech zlomili. "Mali sme dobrý už záver základnej časti. Výborne sme zvládli predkolo play off so Slovanom a pokračujeme v tom. Nechcem to zakríknuť, ale musíme hrať práve takýto hokej, aký hráme, teda agresívny, veľa korčuľovať a verím potom, že budeme úspešní," dodal Hecl.



Spišiaci pôsobia vo štvrťfinálovej sérii letargickým dojmom. Priznal to aj tréner Vladimír Záborský. Nevedia sa naštartovať po dlhej pauze, keď v pozícii víťaza základnej časti extraligy čakali na svojho štvrťfinálového súpera takmer dva týždne. "Odkedy som v Spišskej Novej Vsi, tak sme boli stále podceňovaní a to nám vyhovovalo. Skôr nám škodí rola favorita. Sme zvyknutí na to, že nám okolie neverí. V kabíne je však silný kolektív, ktorý sa nezlomí z toho, že prehráva 1:2 vo štvrťfinálovej sérii. Vieme, že musíme hrať lepšie, teda náš hokej. Veríme si navzájom, nepanikárime," tvrdil po nedeľnom nezdare vo Zvolene obranca Spišiakov Dávid Romaňák, pričom prehru v treťom zápase hodnotil pragmaticky: "Mali sme veľmi dobrý vstup do zápasu. Boli sme rýchli, tvrdí a mali sme aj trošku viac z hry ako súper. Prvá tretina nám vyšla, ale v druhej sme sa nechali strhnúť zvolenskou hrou, stratili sme našu identitu, nehrali sme hokej, ktorý nás zdobí. Súper sa tak dostával do tlaku, zavieral nás v pásme a predlžovali sa nám striedania. Z toho mali domáci šance. Na začiatku tretej tretiny dali tretí gól v presilovke a my sme sa už nedokázali do zápasu vrátiť."



Romaňák pomenoval aj to, čo treba zmeniť, aby jeho tím začal nad Zvolenom vyhrávať: "Nemôžeme sa nechať strhnúť hrou Zvolena, lebo by sme začali prehrávať. Ja mám pocit, že každý v našom mužstve chce zrazu zdvihnúť vlajkovú loď a chce byť tým, kto zdvihne tím a vyrovná. Potom nám však utekajú základné veci. Musíme byť trpezliví, niekedy je menej viac. Musíme si viac počkať na nich a hrať stredné pásmo, ktoré sme mali v základnej časti výborné a z toho sme ťažili."