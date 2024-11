Obranca St. Louis Broberg nedohral zápas proti Torontu

St. Louis 3. novembra (TASR) - Obranca hokejového tímu NHL St. Louis Blues Philip Broberg nedohral nočný zápas proti Torontu Maple Leafs (4:2) pre zranenie v dolnej časti tela.



Švédsky hokejista sa zranil v druhej tretine pri súboji o puk s útočníkom Toronta Mitchellom Marnerom, ktorý mu nešťastne zaľahol pravú nohu. Dvadsaťtriročný Broberg okamžite zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil. "Je dôležitou súčasťou nášho tímu. Hrá veľa minút a nastupuje proti najlepším hráčom súpera. Je to skvelý hráč a človek a bolo ťažké sledovať ako odchádza do šatne," povedal pre espn.com obranca St. Louis Colton Parayko, ktorý strelil proti Torontu dva góly a pridal aj asistenciu.



Broberg prišiel do St. Louis v lete z Edmontonu Oilers spoločne s útočníkom Dylanom Hollowayom ako obmedzený voľný hráč. S Blues podpísal dvojročnú zmluvu s platom 4,58 milióna za sezónu.



Blues v poslednom čase trápia zranenia, mimo hry je na celú sezónu Torey Krug, absentuje aj ďalší obranca Nick Leddy. Zranení sú aj útočníci Robert Thomas, Mathieu Joseph a Kasperi Kapanen.