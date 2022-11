Obranca Stanišič predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov do roku 2026

Mníchov 12. novembra (TASR) - Chorvátsky futbalista Josip Stanišič predĺžil zmluvu s Bayernom Mníchov do roku 2026. Dvadsaťdvaročný obranca, ktorý sa predstaví aj na blížiacich sa MS v Katare, odohral za klub 29 zápasov vo všetkých súťažiach a strelil v nich jeden gól.



"Josip sa za predchádzajúce dva roky etabloval v našom A-tíme, čo je zásluha našej mládežníckej akadémie. Je všestranný v tom, kde môže hrať a podáva dobré výkony," povedal športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič podľa agentúry DPA.



"Predĺženie zmluvy je vyjadrením dôvery od Bayernu, ktorú by som rád splatil a veľmi ma motivuje pre môj ďalší rozvoj," skonštatoval Stanišič. Ten prišiel do klubu v roku 2017 a najprv bol súčasťou rezervného tímu. Chorvát pôsobí v prvom mužstve Bayernu od minulého roka.