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Obranca Stránský posilnil Duklu Michalovce

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Na archívnej snímke zľava Dávid Stránsky (Banská Bystrica). Foto: TASR - Ján Krošlák

Rodák z Trenčína a odchovanec „vojakov“ sa po pôsobení v mládežníckych kategóriách Třinca usadil vo Frýdku-Místku, následne sa stal jednou z opôr Znojma.

Autor TASR
Michalovce 13. júla (TASR) - Hokejový klub HK Dukla Michalovce vystužil svoju defenzívu o skúseného Dávida Stránského. Tridsaťročný obranca nastupoval väčšinu kariéry v Česku, naposledy v Tipsport lige obliekal dres Banskej Bystrice. Informovala o tom facebooková stránka michalovského klubu.

Rodák z Trenčína a odchovanec „vojakov“ sa po pôsobení v mládežníckych kategóriách Třinca usadil vo Frýdku-Místku, následne sa stal jednou z opôr Znojma. V drese „orlov“ pôsobil od sezóny 2020/2021 a vyskúšal si aj nadnárodnú ICE Hockey League. Počas sezóny 2023/24 sa vrátil na Slovensko, hral za Zvolen a Banskú Bystricu. V uplynulom ročníku si v drese „baranov“ pripísal štyri body (2+2) v 33 zápasoch základnej časti a jednu asistenciu v siedmich vystúpeniach vo vyraďovacej fáze.
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