Obranca Šulek podpísal dvojročnú zmluvu s Ružomberkom: Neváhal som

Ružomberok 10. júla (TASR) - Slovenský futbalista Martin Šulek sa stal novou posilou MFK Ružomberok. Účastník Niké ligy podpísal s 27-ročným pravým obrancom dvojročný kontrakt. Pod Čebrať prichádza z konkurenčného Spartaka Trnava.



Šulek odohral v slovenskej najvyššej súťaži 191 zápasov. Väčšinu kariéry pôsobil v rodnom Trenčíne, odkiaľ išiel v polovici sezóny 2021/22 do Serede. V ďalšom ročníku si vyskúšal pôsobenie v zahraničí, keď obliekal dres poľského tímu Wisla Plock. Od júna 2023 hral za Trnavu.



„V Trnave sa mi skončila zmluva, a tak som bol voľný hráč. Tým, že som bol dlhšie zranený a dva mesiace som neodohral zápas, nebola takmer žiadna ponuka na ďalšiu spoluprácu. Ozval sa mi Viktor Blažek z ružomberského klubu. Ani na chvíľu som neváhal a dohodli sme sa,“ uviedol Šulek pre TASR. Má na konte aj dve stretnutia v reprezentácii.



„Mojim želaním je skončiť v lige, čo najvyššie. Hlavne nezopakovať to, čo sa Ružomberku stalo minulú sezónu, keď sa nedostal do hornej šestky. Nejaké osobné očakávania nezvyknem mať, skôr tímové. Aby sa hral dobrý a pekný futbal pre divákov a aby ich bavil,“ dodal obranca.