Obranca Teze prestúpil z PSV Eindhoven do AS Monaco

Paríž 20. augusta (TASR) - Holandský futbalista Jordan Teze prestúpil z PSV Eindhoven do AS Monaco. S novým zamestnávateľom podpísal päťročný kontrakt, pričom transferová čiastka sa vyšplhala na približne 12 miliónov eur.



Dvadsaťštyriročný obranca odohral v uplynulej sezóne v drese PSV 30 ligových zápasov a pridal aj 12 štartov v Lige majstrov. "Kniežatá" obsadili v uplynulej sezóne druhú priečku vo francúzskej Ligue 1 za Parížom St. Germain a po šiestich rokoch si zabezpečili priamy postup do Ligy majstrov. Správu priniesla agentúra AP.