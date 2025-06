Obranca Thomson sa vracia do Ottawy, podpísal ročný kontrakt

Ottawa 16. júna (TASR) - Fínsky hokejový obranca Lassi Thomson sa po roku strávenom vo švédskej SHL vracia do organizácie Ottawy Senators. V nedeľu sa s klubom NHL dohodol na ročnom dvojcestnom kontrakte, ktorý mu na profiligovej úrovni garantuje plat 775.000 dolárov.



Dvadsaťštyriročného Thomsona si vybrali Senators pred šiestimi rokmi v 1. kole draftu z celkového 19. miesta. Odvtedy za nich odohral v NHL 18 stretnutí so ziskom piatich asistencií. Väčšinu času nastupoval v nižšej zámorskej súťaži AHL na farme v Belleville. Po sezóne 2023/2024 sa vrátil do Európy, v uplynulom ročníku nazbieral v drese Malmö Redhawks v 50 dueloch základnej časti SHL 29 bodov (17+12) a v play off pridal tri góly a jednu asistenciu v ôsmich zápasoch. Informáciu priniesla agentúra AP.