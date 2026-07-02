< sekcia Šport
Obranca Vajko sa dohodol so Žilinou na pokračovaní spolupráce
V sezóne 2025/2026 nastúpil na 23 stretnutí základnej časti, v ktorých zaznamenal dva kanadské body za dva presné zásahy.
Autor TASR
Žilina 2. júla (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Vajko bude aj naďalej hrať za tím Vlci Žilina. Osemnásťročný obranca sa s účastníkom Tipsport ligy dohodol na predĺžení kontraktu.
V sezóne 2025/2026 nastúpil na 23 stretnutí základnej časti, v ktorých zaznamenal dva kanadské body za dva presné zásahy. Svoje kvality potvrdil aj vo vyraďovacej fáze, keď nastúpil na všetkých šesť štvrťfinálových duelov proti Popradu. „Tomáš je stále mladý obranca s veľkým priestorom na ďalší výkonnostný rast. Postupne zbiera cenné skúsenosti a jeho práca s pukom, rozhodovanie v herných situáciách či čítanie hry ho už dnes odlišujú od mnohých obrancov. Veríme, že ak bude naďalej tvrdo a poctivo pracovať, v budúcnosti sa môže stať rozdielovým hráčom,“ uviedol výkonný riaditeľ žilinského klubu František Skladaný podľa oficiálnej stránky tímu.
V sezóne 2025/2026 nastúpil na 23 stretnutí základnej časti, v ktorých zaznamenal dva kanadské body za dva presné zásahy. Svoje kvality potvrdil aj vo vyraďovacej fáze, keď nastúpil na všetkých šesť štvrťfinálových duelov proti Popradu. „Tomáš je stále mladý obranca s veľkým priestorom na ďalší výkonnostný rast. Postupne zbiera cenné skúsenosti a jeho práca s pukom, rozhodovanie v herných situáciách či čítanie hry ho už dnes odlišujú od mnohých obrancov. Veríme, že ak bude naďalej tvrdo a poctivo pracovať, v budúcnosti sa môže stať rozdielovým hráčom,“ uviedol výkonný riaditeľ žilinského klubu František Skladaný podľa oficiálnej stránky tímu.