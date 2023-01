Obranca Valach skončil v Slovane Bratislava

Bratislava 26. januára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Juraj Valach už nie je hráč Slovana Bratislava. Klub na sociálnych sieťach uviedol, že "vyhovel jeho žiadosti a k dnešnému dňu (25. januára-pozn.) sa s hráčom dohodol na predčasnom ukončení kontraktu, ktorý pôvodne platil do 30. apríla 2023."



Valach prišiel do Slovana pred sezónou 2020/2021. V ročníku 2021/2023 s ním získal extraligový titul. V prebiehajúcej sezóne odohral 25 stretnutí, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 7 asistencií, 22 trestných minút a 11 plusových bodov.