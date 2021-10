Obranca Wehrs sa po hosťovaní v Košiciach vrátil do Miškovca

Miškovec 13. októbra (TASR) - Americký hokejista s maďarským pasom Kevin Wehrs sa po hosťovaní v HC Košice vrátil do DVTK Jegesmedvék Miškovec. Za "oceliarov" odohral obranca 5 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 bod za asistenciu, 4 trestné minúty a 3 plusové body. Košický klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Wehrs prišiel do Košíc po tom, ako zverenci fínskeho trénera Kalleho Kaskinena prehrali prvé tri zápasy a vedenie chcelo tímu dodať impulz. Počas 5-zápasového pobytu v Tipos extralige pomohol tímu k trom víťazstvám. V ďalšom priebehu sezóny bude pôsobiť v Miškovci, ktorý sa po trojročnom účinkovaní v najvyššej slovenskej súťaži prihlásil do Erste ligy.



V piatkovom zápase 8. kola TEL proti Novým Zámkom sa prvýkrát v sezóne v drese Košíc predstavia obranca Eduard Šedivý a útočník Denis Paršin.