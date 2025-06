Obranca Žabka pokračuje v Banskej Bystrici, podpísal ročný kontrakt

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Obranca Boris Žabka si bude aj v nasledujúcej sezóne obliekať dres hokejistov HC MONACObet Banská Bystrica. S vedením klubu sa dohodol na ročnom kontrakte, informoval oficiálny web účastníka Tipsport ligy.



Dvadsaťjedenročný Žabka odohral v uplynulom ročníku v bystrickom tíme 55 stretnutí s bilanciou dva góly a štyri asistencie. „V Bystrici sa cítim naozaj ako doma a aj to bol jeden z dôvodov prečo som sa rozhodol prijať ponuku a pokračovať. Bystrica mi dala priestor rozvíjať sa na ľade aj mimo ľadu za čo som vďačný a tiež ďakujem za ich dôveru. Teším sa na svoj tretí rok za Baranov a budem sa snažiť naďalej na sebe tvrdo pracovať a odvďačiť sa za dôveru svojimi výkonmi na ľade,“ povedal niekdajší mládežnícky reprezentant.



„Boris je hráč mladý hráč, ktorý je dobre nastavený a chce sa zlepšovať. Myslím si, že urobil výrazný pokrok v našom prostredí a preto sme si ho chceli udržať. Verím, že tento rok zužitkujeme on aj my a bude naďalej pod správnym prístupom napredovať,“ uviedol k podpisu generálny manažér športovej časti klubu Ľuboš Pisár.