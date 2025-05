Obranu Bayernu Mníchov by mal posilniť Tah

Mníchov 24. mája (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov by mal po sezóne posilniť 29-ročný obranca Jonathan Tah. K aktuálnemu šampiónovi Bundesligy má prísť ako náhrada za Erica Diera, ktorý odchádza do AS Monaco.



Reprezentant Nemecka je od roku 2015 súčasťou Bayeru Leverkusen, s klubom sa však rozhodol nepodpísať ďalší kontrakt. Vedenie mníchovského tímu aktuálne rokuje o možnosti, že by sa Tah pripojil k tímu už na júnových majstrovstvách sveta klubov v USA. Podľa agentúry DPA ho čaká v najbližších dňoch zdravotná prehliadka a vo svojom novom pôsobisku podpíše štvorročný kontrakt.