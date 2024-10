Obranu Popradu vystuží Thomas. Koval: Prinesie kvalitu

Poprad 29. októbra (TASR) - Vedenie HK Poprad podpísalo zmluvu do konca prebiehajúcej sezóny Tipos extraligy s kanadským hokejistom Benom Thomasom. Dvadsaťosemročný obranca si vyskúša už piatu európsku destináciu vo svojej kariére.



"Rozhodol som sa podpísať v Poprade, pretože som to vyhodnotil pre mňa ako dobrú príležitosť prísť pomôcť tímu a byť rozdielovým hráčom. Overil som si, že Poprad patrí k tým lepším miestam na pôsobenie na Slovensku. Pokúsim sa vydať zo seba to najlepšie, aby sme spolu s tímom dokázali vyhrať čo najviac duelov a postúpiť do play off", povedal Thomas pre klubový web "kamzíkov".



"Už dlhšie sme avizovali, že sa na trhu s hráčmi obzeráme po obrancovi, ktorý by nám mal priniesť kvalitu do mužstva. Myslím si, že sme to v Benovi našli a že sa na neho budeme môcť spoľahnúť v ťažkých situáciách na ľade. Boli sme v spojení dlhšie a som rád, že sme dospeli k dohode. Aj týmto ho chcem privítať v HK Poprad a popriať mu všetko dobré," zhodnotil novú akvizíciu športový riaditeľ klubu Július Koval.



Thomas má na konte aj päť duelov v NHL. Od sezóny 2021/22 pôsobí na starom kontinente. Jeho prvou zastávkou bola švédska najvyššia súťaž, kde hrával za Leksand a Växjö. Nasledujúcu sezónu strávil vo fínskej Tappare, s ktorou získal majstrovský titul a vyhral aj Ligu majstrov. Minulý ročník odohral za nemecký Iserlohn.