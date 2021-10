Obrat Francúzov riadil Mbappe, Deschamps: Vždy som stál za ním

Miláno 8. októbra (TASR) - Futbalisti Francúzska postúpili do finále druhého ročníka Ligy národov po veľkom obrate v súboji s Belgickom. Vo štvrtkovom semifinálovom súboji v Turíne prehrávali ešte polhodinu pred koncom o dva góly, no stihli rozhodnúť zápas vo svoj prospech ešte v riadnom hracom čase.



O rozhodujúci zásah sa postaral v 90. minúte Theo Hernandez deň po svojich 24. narodeninách. Obranca AC Miláno pritom nastúpil za reprezentačné mužstvo iba druhýkrát. "Potrebovali sme zabudnúť na to, že hráme proti aktuálne najlepšie postavenému tímu vo svetovom rebríčku. Je fantastické, že sme to dokázali. Nemyslím si, že by nám po polčase veľa ľudí verilo. Hráči si zaslúžia maximálne uznanie. Ukázali charakter a hrdosť, pridali navyše aj kvalitu," nadchýňal sa po zápase podľa AP tréner Francúzska Didier Deschamps.



Kľúčovou postavou pri obrate bol Kylian Mbappe, ktorý si pripísal jubilejný päťdesiaty štart za "Les Bleus". Stal sa vo veku 22 rokov najmladším hráčom, ktorý dosiahol v drese Francúzska túto métu. Útočník Paríža St. Germain v 62. minúte pripravil gól pre Karima Benzemu a o sedem minút neskôr zariadil pokutový kop, z ktorého vyrovnal na 2:2. Na najlepšieho mladého hráča MS 2018 sa pritom strhla kritika po ME 2020, keď vo štvrťfinále v rozstrele proti Švajčiarsku jedenástku nepremenil. "Nikdy som o Kylianovi nepochyboval. Vždy som mu ukázal, že stojím za ním. Veľmi dobre viem, že Francúzsko je silnejšie s ním," podporil svojho zverenca Deschamps.



Francúzi začali v druhom dejstve napádať súpera hneď po strate lopty a Belgičania pod tlakom robili chyby. "Prehrávali sme v polčase o dva góly, no pôsobivým spôsobom sme sa vrátili späť do hry a dokázali tento duel otočiť. Na ihrisku to bol akoby boxerský súboj. Cítili sme, že sa zápas môže zvrtnúť oboma smermi. Po mentálnej stránke sme veľmi silní a to je úžasný pocit," povedal brankár Hugo Lloris.



Belgičania tak opäť zažili sklamanie. Líder rebríčka FIFA si opäť nepripíše triumf ani v ďalšej súťaži. Na EURO 2016 a 2020 skončil vo štvrťfinále, na MS 2018 získal bronz. "V prvom polčase sme ukázali kvalitu. Chceli sme sa dostať do finále, no prestali sme hrať. Bolí to, no o 12 mesiacov je tu ďalší veľký turnaj. Môžeme ukázať, že sa dokážeme poučiť z tejto skúsenosti," snažil sa nájsť pozitíva kouč Belgičanov Roberto Martinez. Za stavu 2:2 dokázal dopraviť loptu do siete Romelu Lukaku, no zasiahol VAR a jeho gól z 87. minúty napokon neplatil pre tesný ofsajd. O tri minúty neskôr rozhodol na opačnej strane Hernandez.



Finálový duel Ligy národov je na programe v nedeľu. Francúzi a Španieli proti sebe nastúpia na San Sire v Miláne o 20.45. Súboj o tretie miesto medzi zdolanými semifinalistami Talianskom a Belgickom sa začne o 15.00 h v Turíne.