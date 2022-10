OBRAT NA TEHELNOM POLI: Slovan zdolal Jerevan 2:1 a je na čele tabuľky

Európska konferenčná liga - H-skupina:



ŠK Slovan Bratislava - Pjunik Jerevan 2:1 (0:0)



Góly: 84. Kašia, 85. Ramirez - 64. Cociuc (z 11 m). Rozhodovali: Schüttengruber - Brandner, Steinacher (všetci Rak.), ŽK: Chovan, Ramirez, Zmrhal - Bratkov, Jurčenko, 15.783 divákov



Slovan: Chovan - Medveděv (71. Ramirez), Kašia, Abena, Lovat (71. Pauschek) - Mustafič (86. Agbo), Kucka - Zmrhal, Weiss ml. (75. Green), Čakvetadze (86. De Marco) - Čavrič



Pjunik: Jurčenko - Gonzalez, Milijkovič, Baranov, Juninho (62. Kovalenko) - Dašjan, Cociuc (77. Spirovski), Bratkov, Harutjunjan (71. Karasjuk) - Jurčič (80. Karapetjan), Otubanjo (46. Diop)



tabuľka H-skupiny:



1. SLOVAN 5 2 2 1 7:6 8



2. Bazilej 5 2 2 1 9:8 8



3. Jerevan 5 2 0 3 7:7 6



4. Vilnius 5 1 2 2 4:6 5

Bratislava 27. októbra (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava triumfovali vo štvrtkovom stretnutí H-skupiny Európskej konferenčnej ligy nad Pjunikom Jerevan 2:1. Vďaka gólom Gurama Kašiu a Erica Ramireza v závere riadneho hracieho času sa výrazne priblížili k postupu do play off, pred záverečným kolom sú na čele tabuľky a 3. novembra budú mať na ihrisku Žalgirisu Vilnius všetko vo vlastných rukách.Skóre otvoril v 64. minúte Eugeniu Cociuc, ktorý skóroval z pokutového kopu po faule brankára Adriána Chovana. Domáci mali väčšinu zápasu navrch, no v závere to už vyzeralo, že postup si zaistí ich súper. V 84. minúte však začal bleskový obrat Kašia a následne využil chybu hosťujúceho brankára Ramirez.Slovan má na konte osem bodov rovnako ako FC Bazilej, ktorý remizoval so Žalgirisom 2:2, disponuje však lepšou bilanciou vzájomných zápasov. Pjunik získal o dva body menej a šancu zabojovať o jarnú časť má ešte aj Vilnius s piatimi bodmi.Do zápasu vstúpili iniciatívne domáci, prvú väčšiu šancu si vytvoril Čavrič, ktorý sa dokázal uvoľniť v zhustenom priestore a pred bránkou sa snažil nájsť Kucku. Ten však na loptu nedosiahol. O chvíľu to z diaľky skúsil Lovat a postaral sa o prvý rohový kop svojho tímu, no "belasí" z neho vážnejšie bránku Jurčenka neohrozili. Obrana domácich si s niekoľkými pokusmi o prechod súpera do útoku poradila. Slovan mal ešte niekoľko šancí, obrane hostí spôsobil dvakrát problémy Zmrhal, v 14. minúte najskôr Jurčenkovi vypadla jeho prudká strela zo strednej vzdialenosti a o chvíľu tesne minul center na hranicu malého vápna. Do polčasu sa už nič výraznejšie nestalo - Slovan na súperovu obranu nič nevymyslel a Pjunik nedokázal ťažiť zo svojej výraznejšej aktivity v útoku."Belasí" nastúpili do druhého polčasu naplno, do dvoch veľkých šancí sa dostali v priebehu necelých piatich minút. Ako prvý to skúsil Zmhral a vyrazenú loptu mohol poslať do siete kapitán Weiss, ktorý netrafil bránku. Ďalšia veľká šanca sa skončila rohovým kopom. Prvý zákrok zazanamenal v 55. minúte Chovan, keď ho z blízka preveril Dašjan. Už o chvíľu bol brankár domácich v súboji so striedajúcim Diopom, ktorý mal šancu v úniku. Senegalčan skončil na zemi a hlavný rozhodca odpískal penaltu a udelil Chovanovi žltú kartu. Následný pokutový kop premenil Cociuc. Slovan sa okamžite začal snažiť o vyrovnanie, obrovskú šancu nevyužil Čavrič, ktorý dostal výstavný center od Lovata. O vyrovnávajúci gól sa postaral Kašia, keď sa presadil v skrumáži pred bránkou. Do minúty pridal víťazný gól striedajúci Ramirez, keď využil zaváhanie obrany hostí. Domáci vydržali veľký tlak súpera v nadstavenom čase a odplatili súperovi prehru z prvého zápasu.