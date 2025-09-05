< sekcia Šport
OBRAZOM: Futbalisti SR v boji o MS 2026 senzačne zdolali Nemcov 2:0
Teraz.sk ponúka fotogalériu z víťazného zápasu futbalistov Slovenska nad Nemeckom 2:0 v kvalifikácii MS 2026 vo futbale.
Autor TASR/TERAZ.sk
Bratislava 5. septembra (TASR) - Tréner slovenského národného futbalového tímu Francesco Calzona vyzdvihol reprezentačnú hrdosť svojich hráčov. Tí sa postarali vo štvrtok o absolútnu senzáciu, keď v úvodnom zápase kvalifikácie MS 2026 zdolali superfavorita z Nemecka 2:0. Pre Slovákov to bol prvý triumf nad štvornásobnými majstrami sveta v súťažnom dueli.