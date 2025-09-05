Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
OBRAZOM: Futbalisti SR v boji o MS 2026 senzačne zdolali Nemcov 2:0

Na snímke slovenskí fanúšikovia v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Teraz.sk ponúka fotogalériu z víťazného zápasu futbalistov Slovenska nad Nemeckom 2:0 v kvalifikácii MS 2026 vo futbale.

Autor TASR/TERAZ.sk
Bratislava 5. septembra (TASR) - Tréner slovenského národného futbalového tímu Francesco Calzona vyzdvihol reprezentačnú hrdosť svojich hráčov. Tí sa postarali vo štvrtok o absolútnu senzáciu, keď v úvodnom zápase kvalifikácie MS 2026 zdolali superfavorita z Nemecka 2:0. Pre Slovákov to bol prvý triumf nad štvornásobnými majstrami sveta v súťažnom dueli.

Na snímke uprostred hráč Slovenska Leo Sauer, vľavo hráč Nemecka Joshua Kimich a vpravo hráč Nemecka Nnamdi Collins v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave.
Foto: TASR - Martin Baumann



Prečítajte si aj: OBROVSKÝ ÚSPECH: Slovensko píše dejiny, Nemcov doma zdolalo 2:0




Na snímke gólová radosť vľavo strelec gólu, hráč Slovenska Dávid Hancko a spoluhráč David Strelec v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave.
Foto: TASR - Martin Baumann


Prečítajte si aj: Calzona vyzdvihol po senzácii zápal hráčov pre národný tím


Na snímke brankár Slovenska Martin Dúbravka vyráža strelu, v pozadí vpravo spoluhráč Milan Škriniar a vľavo hráč Nemecka Nick Woltemade v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave.
Foto: TASR - Martin Baumann


Na snímke gól na 2:0 pre Slovensko, zľava hráč Nemecka Maximilian Mittelstädt, hráč Slovenska Dávid Ďuriš, hráč Slovenska Stanislav Lobotka, hráč Nemecka Joshua Kimich, brankár Nemecka Oliver Baumann a hráč Nemecka Leon Goretzka v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave.
Foto: TASR - Martin Baumann


Na snímke radosť na slovenskej lavičke po víťazstve 2:0 nad Nemeckom v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave.
Foto: TASR - Martin Baumann


Na snímke radosť slovenských futbalistov po víťazstve 2:0 nad Nemeckom, sprava tréner Slovenska Francesco Calzona, hráči Stanislav Lobotka, Peter Pekarík a Dávid Hancko v úvodnom kvalifikačnom zápase na MS 2026 A-skupiny Slovensko - Nemecko 4. septembra 2025 v Bratislave.
Foto: TASR - Martin Baumann
