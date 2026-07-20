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OBRAZOM: Jedni sa radovali, druhí plakali. Takto vyzeralo finále MS

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Španielska a argentínska vlajka pred začiatkom finálového zápasu Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026. Foto: TASR/AP

Teraz.sk prináša prehľad momentov zo zápasu finále MS medzi Španielskom a Argentínou.

Autor TASR/TERAZ.sk
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Španielski futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1:0 pp a získali svoj druhý titul. Víťazný gól v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres.

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Slovinský rozhodca Slavko Vinčič upokojuje hráčov oboch tímov počas finálového zápasu Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Španielsky futbalista Lamine Yamal reaguje počas finálového zápasu Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Hráči počas potýčky vo finálového zápase na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Umelci vystupujú počas polčasovej šou v rámci finálového zápasu Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Speváčka Shakira vystupuje vystupuje počas polčasovej šou v rámci finálového zápasu Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Tom Cruise prehovára počas finálového zápasu Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Španielskom a Argentínou v East Rutherforde v štáte New Jersey neďaleko New Yorku v nedeľu 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Slovinský rozhodca Slavko Vinčič ukazuje červenú kartu argentínskemu futbalistovi Enzovi Fernandezovi počas finálového zápasu Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


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Hráč Španielska Lamine Yamal (19) objíma svojho mladšieho brata po finálovom zápase Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Na snímke hráči Argentíny po finále so Španielskom.
Foto: TASR/AP


Kapitán Argentíny Lionel Messi reaguje po finálovom zápase Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford v nedeľu 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Španielski hráči a tréneri oslavujú zisk titulu vo finálovom zápase Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP


Španielski futbalisti oslavujú zisk titulu vo finálovom zápase Španielsko - Argentína na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste East Rutherford 19. júla 2026.
Foto: TASR/AP
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