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OBRAZOM: Jedni sa radovali, druhí plakali. Takto vyzeralo finále MS
Teraz.sk prináša prehľad momentov zo zápasu finále MS medzi Španielskom a Argentínou.
Autor TASR/TERAZ.sk
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Španielski futbalisti vyhrali vo finále majstrovstiev sveta nad Argentínou 1:0 pp a získali svoj druhý titul. Víťazný gól v súboji s obhajcom strelil v 106. minúte Ferran Torres.
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