Obrovská tragédia: Osemnásťročná Furrerová podľahla zraneniu hlavy

Zürich 27. septembra (TASR) - Osemnásťročná švajčiarska cyklistka Muriel Furrerová podľahla vážnemu zraneniu hlavy, ktoré utrpela vo štvrtkových cestných pretekoch na MS juniorov. V piatok to potvrdila Medzinárodná cyklistická únia (UCI) aj organizátori šampionátu.



"S veľkým zármutkom sa UCI a organizačný výbor majstrovstiev sveta dnes dozvedeli tragickú správu o smrti mladej švajčiarskej cyklistky Muriel Furrerovej. Cyklistická komunita prišla o pretekárku, ktorá mala pred sebou skvelú budúcnosť," citovala z vyhlásenia UCI agentúra DPA.



Furrerová spadla na mokrej ceste a z trate ju vrtuľník previezol do nemocnice v Zürichu. UCI naďalej vyšetruje okolnosti, ktoré k nešťastnej udalosti viedli. V piatok doobeda únia uviedla, že MS budú pokračovať aj napriek Furrerovej kritickému stavu, keďže si to želala jej rodina. Ďalšie kroky pravdepodobne oznámia na poobedňajšej tlačovej konferencii, ktorú UCI zvolala na 17.00 h.