Obrovský slalom a slalom žien presunuli z Mariboru do Kranjskej Gory

Kranjska Gora 31. decembra (TASR) - Slovinskí organizátori podujatia Svetového pohára alpských lyžiarok podľa očakávania presunuli obrovský slalom a slalom žien (8. a 9. januára) z Mariboru do Kranjskej Gory. V piatok o tom informovala Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS).



Už vo štvrtok bolo známe, že sa preteky SP v Maribore nebudú môcť uskutočniť vzhľadom na momentálne snehové podmienky a nepriaznivú predpoveď počasia. V meste, ktoré leží iba v 275-metrovej nadmorskej výške, panujú nezvyčajne vysoké teploty na toto ročné obdobie a podľa agentúry APA pretrvajú aj v nasledujúcich dňoch. Slovenka Petra Vlhová má na Maribor najkrajšie spomienky z roku 2019, keď triumfovala v obrovskom slalome spoločne s Američankou Mikaelou Shiffrinovou.



Po zrušení podujatia v Maribore sa začalo okamžite hľadať náhradné dejisko a rovnako ako v minulých rokoch sa preteky presunuli do Kranjskej Gory. Organizátori tradičného podujatia "Zlatá líška" majú s takouto situáciou bohaté skúsenosti, prestížny seriál nezavíta do Mariboru v tretej sezóne za sebou a štvrtýkrát z predchádzajúcich piatich ročníkov. Zakaždým sa súťažilo v Kranjskej Gore, začiatkom roka 2021 sa v stredisku konali dva "obráky" a oba sa stali korisťou Talianky Marty Bassinovej. Vlhová obsadila štvrté a desiate miesto. Rok predtým získala trofej pre najúspešnejšiu lyžiarku podujatia, keď po druhej priečke v obrovskom slalome zvíťazila v slalome.



V Kranjskej Gore majú pretekárky na sobotu 8. januára naplánovaný obrovský slalom (9.30/12.30), o deň neskôr je na programe v rovnakom čase slalom. Ešte predtým čaká ženy v utorok 4. januára slalom v Záhrebe.