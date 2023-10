Obrovský slalom mužov v Söldene zrušili pre silný vietor

Sölden 29. októbra (TASR) - Organizátori zrušili nedeľný obrovský slalom Svetového pohára v rakúskom Söldene. Úvodné mužské preteky sezóny zastavili v 1. kole pre silný vietor hneď po jazde Slováka Adama Žampu a po dlhšej pauze rozhodli, že súťaž už nedokončia. Po odjazdení 47 lyžiarov bol na čele domáci Marco Schwarz pred obhajcom veľkého i malého glóbusu Marcom Odermattom zo Švajčiarska (+0,29 s) a Francúzom Alexisom Pinturaultom (+0,46).



Silný vietor robil problémy už pred pretekmi. Usporiadatelia museli posunúť štart nižšie, najlepší lyžiari tak dosahovali časy iba okolo 52 sekúnd. Prvá jazda vyšla Schwarzovi, ktorý získal najviac desatín na Odermatta v spodnej plochej pasáži. Do jednej sekundy sa zmestili ešte aj Nór Henrik Kristoffersen (+0,59) a Švajčiar Gino Caviezel (+0,95).



Súťaž nepriala slovenským reprezentantom. Andreas Žampa, ktorý štartoval s číslom 44, svoju jazdu nedokončil. V hornej časti vyšiel dvakrát mimo línie, v polovici trate sa pokĺzol na vnútornej lyži a do ďalšej brány sa nezmestil. Jeho brat Adam so 47-čkou doplatil na zlé poveternostné podmienky. Práve počas jeho jazdy najviac zosilnel vietor, čo sa podpísalo pod jeho veľkú časovú stratu. V cieli sa zaradil na priebežnú nepostupovú 39. pozíciu s mankom 3,62 sekundy na Schwarza. Hneď po jeho jazde preteky pre extrémne silný vietor prerušili. Po niekoľkominútovej prestávke organizátori rozhodli, že 1. kolo už nebude pokračovať a celú súťaž zrušili.