OBROVSKÝ ÚSPECH: Iuventa postúpila do finále po remíze v Lisabone

semifinále Európskeho pohára EHF, druhý zápas:



Benfica Lisabon - Iuventa Michalovce 30:30 (17:20)



Najviac gólov Lisabonu: Lutunová 7, Silvová 6, zostava a góly Iuventy: De Almeidová, Jablonská Bobalová - Wollingerová 8, Kompaniecová 7, Klučková 6, Popovcová 3, Habánková a Krivokapičová 2, Pejovičová 2, Dorszová, Radovičová, Dvorščáková, Bačenková, Soskydová, Kohuchová, Kowaliková. Rozhodovali: R. Geraets, P. Geraets (obaja Hol.), TH: 3/2 - 5/4, vylúčené: 2:7, ŽK: 1:1

/prvý zápas 28:30, Iuventa postúpila do finále/



ďalší výsledok 2. semifinále:



Elche Mustang - Gran Canaria 24:18 (17:8)

/prvý zápas 26:24, Elche postúpilo do finále/

Lisabon 28. apríla (TASR) - Hádzanárky Iuventy Michalovce postúpili do finále Európskeho pohára EHF. V nedeľňajšom odvetnom semifinálovom súboji remizovali na palubovke Benficy Lisabon 30:30 a súčte s dvojgólovým náskokom z prvého duelu (30:28) im to stačilo na postup. Vo finále sa stretnú so španielskym družstvom Elche Mustang.Michalovčanky mali skvelý štart do odvety, keď sa v úvode zápasu dostali do náskoku 3:0. Na nádejný začiatok nadviazali aj v ďalších minútach prvého polčasu a do jeho polovice si viackrát vytvorili šesťgólový náskok (7:1, 8:2, 9:3). Následne sa však nevyhli slabším momentom predovšetkým v ofenzíve a za nepremenené príležitosti ich domáce potrestali. Michalovčanky viedli aj 17:11 a 18:12, no Benfica v závere prvej tridsaťminútovky stiahla manko na rozdiel troch gólov (17:20).Domácemu tímu vyšiel úvod druhého polčasu, v ktorom vyrovnal na 21:21 a gólom na 25:23 vyrovnal aj skóre dvojzápasu. Iuventa však ani raz nedovolila súperkám získať postupové skóre, hoci za stavu 30:28 boli k tomu Lisabončanky blízko. Postupový gól na priebežných 30:29 strelila kapitánka Wollingerová a poistku michalovského úspechu dodala gólom na 30:30 Pejovičov á.