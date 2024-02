Obvinili dve osoby zo streľby na oslavách triumfu v Super Bowle

Kansas City 16. februára (TASR) - Kansaská polícia obvinila dvoch mladistvých v súvislosti so streľbou počas osláv na počesť víťazov prestížneho Super Bowlu v americkom futbale v Kansas City. Muži zákona pôvodne zadržali tri osoby, ale jednu museli prepustiť, pretože sa na čine podľa zistení nepodieľala. Informovala agentúra AP.



Pri incidente zomrela matka dvoch detí Lisa Lopezová-Galvanová a ďalších 21 ľudí utrpelo zranenia. Policajná náčelníčka Stacey Gravesová uviedla, že obete boli vo veku od 8 do 47 rokov, pričom polovica z nich mala menej ako 16 rokov.



K streľbe prišlo pred stanicou Union Station a to aj napriek prítomnosti viac ako 800 policajtov, ktorí sa nachádzali v budove a okolí, vrátane strechy blízkych stavieb. Na oslavách sa zúčastnil aj starosta Quinton Lucas, ten spolu s manželkou a matkou pri zaznení prvých výstrelov utekal do bezpečia.



"Cítim so všetkými, ktorí s nami dnes prišli oslavovať a zasiahla ich táto smutná udalosť," povedal Travis Kelce, jedna z hviezd tímu Kansas City Chiefs. "Modlíme sa za Kansas City," pridal na sociálnej sieti quarterback Patrick Mahomes, ktorý získal cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča finále ligy amerického futbalu.



Kansas City Chiefs triumfovali v noci na pondelok v 58. edícii Super Bowlu a obhájili titul z vlaňajška. Vo finálovom zápase v Las Vegas zdolali San Francisco 49ers 25:22 po predĺžení.