oc tehelko zabáva počas EURO U21 2025 vo vlastnej fanzóne

Bratislava 25. júna (OTS) - Pravú atmosféru turnaja pod záštitou UEFA si návštevníci vychutnávajú počas šampionátu nielen priamo na štadióne, ale aj pár krokov od neho – vo fanzóne oc tehelko. Nová športovo-nákupná destinácia v hlavnom meste pripravila pre všetkých návštevníkov bohatý program pred každým zápasom, v rámci ktorého sa zabavia dospelí aj rodiny s deťmi. Futbalová stena plná výher, zábavné fotenie s tematickou fotkou EURO U21 2025 na pamiatku, maľovanie na tvár či futbalové turnaje v rámci moderného FootballPARKu zdarma – to všetko v kombinácii s bohatou ponukou domácej aj zahraničnej kuchyne v rámci viacerých novootvorených gastro prevádzok, ktoré oc tehelko nedávno u seba uviedlo.K pravému futbalovému zážitku patrí nielen kvalitných 90 minút samotného zápasu, ale rovnako tak aj fandenie, a s ním spojená neopakovateľná atmosféra, kedy sa miešajú emócie tisícov ľudí, povzbudzujúcich ten svoj víťazný tím. Počas aktuálnych Majstrovstiev Európy vo futbale do 21 rokov je fandeniu venovaná extra pozornosť. Fanzóna totižto nekončí pred Národným futbalovým štadión, ale plynule pokračuje do neďalekých priestorov nového obchodného centra, ktoré si pre domácich aj zahraničných návštevníkov pripravilo rad sprievodných aktivít v rámci vlastnej fanzóny.“ hovorí Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.Foto: oc tehelkoDospelí aj deti sa tak môžu tešiť v oc tehelko na tematickú zábavu s rôznymi futbalovými aktivitami, na súťaženie plné výher či na fotenie ako z futbalového albumu, kedy si na pamiatku odnesú tematickú fotku EURO U21 2025 s motívom aktuálneho zápasu.Nielen pre malých návštevníkov a ich rodičov je pripravené aj maľovanie na tvár a farbenie vlasov. A pre tých, ktorí radi nielen fandia, ale aj súťažia, pripravilo oc tehelko originálnu futbalovú stenu plnú výher. Stačí dať gól a malý fanúšik získava jednu z viacerých cien: pizza slice od Pizza Forza, sladký balíček alebo darčekový predmet pre malých fanúšikov od COOP Jednota či chutné babycinno od Fredie Im ready.To všetko v kombinácii s kvalitnou ponukou viacerých, novootvorených gastro prevádzok v centre.Rozrastajúce sa centrum len nedávno uviedlo rad nových prevádzok, vďaka čomu si nielen milovníci futbalu prídu na svoje. Pred i po turnaji si tak môžu vybrať z kvalitnej ponuky, napríklad v rámci reštaurácie Certo, kde sú oddaní kvalite, autentickým chutiam a prvotriednym surovinám. Šéfkuchári prevádzky s vášňou pripravujú zážitkové jedlá skutočnej chuti Talianska. Chuť talianskej kuchyne ponúka aj novootvorená prevádzka Pizza Forza, ktorá okrem výbornej pizze, servíruje i skvelé šaláty či cestoviny. V prípade preferencie slovenskej kuchyne a street food je zase k dispozícii prevádzka The Blue Champs. Nedávno otvorená piváreň prináša jedinečné spojenie moderného dizajnu s pravou športovou atmosférou. Okrem remeselných pív ponúka širokú škálu jedál – od klasických pivných špecialít až po pestrý výber streetfoodových pochúťok.V kontexte prebiehajúceho šampionátu EURO U21 2025 pripravilo oc tehelko pre všetkých futbalových nadšencov v spolupráci s obľúbeným FootballPARK-om tematické futbalové turnaje. Návštevníci sa tak v rámci prvej autonómnej inteligentnej FUTBOX SmartAreny, vybudovanej priamo v priestoroch obchodného centra na Tehelnom poli, môžu tešiť na blížiace sa turnaje s názvom Súboj brankárov a Otec & syn 2v2.FootballPARK TEHELKO je celoročným športovým ihriskom s prístupom 365 dní v roku. Disponuje až 10 bránkami, svetelnou a zvukovou signalizáciou či elektronickou časomierou. Ponúka zároveň krytý priestor nepodliehajúci poveternostným podmienkam. V danej kombinácii tak prináša výnimočné zázemie pre verejnosť, školy i športové kluby. Ako tomu bolo napríklad aj v rámci nedávneho turnaja FUTBOX 3v3 TEHELKO CUP, kde si počas kvalitného mestského turnaja so silnou atmosférou zmerali svoje sily talentovaní mladí futbalisti, prevažne z bratislavských futbalových akadémií.Navštívte oc tehelko počas EURO U21 2025. Užite si pravú fanúšikovskú atmosféru a fandenie spojené s najobľúbenejším športom na svete s viac ako 4 miliardami fanúšikov naprieč kontinentami.