O'Callaghanová so svetovým rekordom na 200 m v.sp. v krátkom bazéne

Austrálska plavkyňa Mollie O'Callaghanov. Foto: TASR - AP

Dvadsaťjedenročná Austrálčanka prekonala zápis Sioban Haugheyovej z Hongkongu, ktorá pred štyrmi rokmi ovládla MS v Abú Zabí časom 1:50,31.

Westmont 19. októbra (TASR) - Austrálska plavkyňa Mollie O'Callaghanová vytvorila nový ženský svetový rekord v disciplíne 200 m v.sp. v krátkom bazéne. Podarilo sa jej to na podujatí svetového pohára v americkom Westmonte, kde triumfovala časom 1:49,77 minúty.

Dvadsaťjedenročná Austrálčanka prekonala zápis Sioban Haugheyovej z Hongkongu, ktorá pred štyrmi rokmi ovládla MS v Abú Zabí časom 1:50,31. Stala sa vôbec prvou ženou na svete, ktorej sa podarilo dostať pod hranicu 1:50,00, pripomenula agentúra AFP.
