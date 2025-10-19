< sekcia Šport
O'Callaghanová so svetovým rekordom na 200 m v.sp. v krátkom bazéne
Dvadsaťjedenročná Austrálčanka prekonala zápis Sioban Haugheyovej z Hongkongu, ktorá pred štyrmi rokmi ovládla MS v Abú Zabí časom 1:50,31.
Autor TASR
Westmont 19. októbra (TASR) - Austrálska plavkyňa Mollie O'Callaghanová vytvorila nový ženský svetový rekord v disciplíne 200 m v.sp. v krátkom bazéne. Podarilo sa jej to na podujatí svetového pohára v americkom Westmonte, kde triumfovala časom 1:49,77 minúty.
Dvadsaťjedenročná Austrálčanka prekonala zápis Sioban Haugheyovej z Hongkongu, ktorá pred štyrmi rokmi ovládla MS v Abú Zabí časom 1:50,31. Stala sa vôbec prvou ženou na svete, ktorej sa podarilo dostať pod hranicu 1:50,00, pripomenula agentúra AFP.
