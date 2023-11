Ocenenia za rok 2023 získali Beňuš, Chlebová, M.Štaffen a Mintálová

Liptovský Mikuláš 26.novembra (TASR) - Vedenie Slovenskej kanoistiky ocenilo na slávnostnom vyhlásení v Liptovskom Mikuláši najúspešnejších športovcov za rok 2023 v sekcii divokých vôd. V elitnej kategórii to boli kanoisti Matej Beňuš a Ivana Chlebová a v kajaku Eliška Mintálová a Matúš Štaffen.



Najlepšou zjazdárkou a šprintérkou sa stala Katarína Kopúnová, ktorá dominovala v kajaku aj kanoe. V mužskom kajaku, šprinte a zjazde bol najlepší Allan Porubský a v kanoe Dávid Štaffen. Informoval o tom portál canoe.sk



Predseda sekcie divokých vôd Martin Stanovský pogratuloval všetkým pretekárom, ktorí sa umiestnili na medailových pozíciách a ocenil úspech slovenských vodných slalomárov v olympijskej kvalifikácii: "Kluby sú pre náš šport najdôležitejšie. Oni sú v začiatkoch každého športovca. Nájdu talent, dotiahnu to až do vyšších mét a niektorí až na olympijské hry. Chcem podkovať všetkým klubom, trénerom a rodičom, ktorí sa podieľajú na úspechoch kanoistiky na divokej vode."



Medailistom z medzinárodných vrcholných podujatí gratuloval bronzový olympijský medailista zo Sydney, v súčasnosti prezident Športového centra polície (ŠCP) Juraj Minčík. Až 15 vodných slalomárov a zjazdárov získalo v roku 2023 medailu z majstrovstiev sveta, Európskych hier, či Svetového pohára. Najcennejšou - striebrom z Majstrovstiev sveta v Londýne - sa môže pochváliť kajakárka Eliška Mintálová. "Som šťastná, že mi vyšla takáto úspešná sezóna," uviedla Mintálová.



Slávnostný večer v Liptovskom Mikuláši zakončil predseda sekcie divokých vôd skvelou správou o príprave výstavby novej lodenice pre vodákov v Areáli Divoká voda v Čunove.