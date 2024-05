Ocenenie pre trénera roka v NHL získal kouč Vancouveru Rick Tocchet

Vancouver 23. mája (TASR) - Cenu pre trénera roka v NHL získal kouč Vancouveru Rick Tocchet. Jack Adams Award si kanadský tréner vyslúžil za to, že Canucks priviedol k triumfu v Pacifickej divízii a druhému postupu do play off v priebehu uplynulých deviatich rokov.



Tocchet sa stal tretím trénerom Vancouveru v histórii, ktorý ocenenie získal. Pred ním to boli Pat Quinn v roku 1992 a Alain Vigneault v roku 2007. Šesťdesiatročný kouč sa ocitol ako prvý na 82 lístkoch zo 114 hlasujúcich. Druhý v hlasovaní skončil Andrew Brunette z Nashville, tretí bol Rick Bowness z Winnipegu. "Toto je skutočne ocenenie pre tím. Nič by som nedokázal bez podpory nášho vedenia a úplného odovzdania sa hráčov. Som úprimne poctený a s pokorou prijímam toto ocenenie. Už teraz sa však teším na to, ako sa vrátime do práce a budeme zlepšovať náš tím," vyhlásil Tocchet podľa AP.