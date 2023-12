Ocenili najlepších za rok 2023, Benca: Najlepší rok vôbec

Bratislava 12. decembra (TASR) - Slovenský strelecký zväz (SSZ) v utorok v Bratislave ocenil svojich športovcov za úspešnú reprezentáciu v roku 2023. Najhodnotnejšie výsledky dosiahli Danka Barteková, Patrik Jány a Marián Kovačócy a všetci si v predstihu vybojovali miestenku na OH 2024 do Paríža. Doplnili tak Zuzanu Rehák Štefečekovú a Vanessu Hockovú.



Prezident zväzu Miloslav Benca zhodnotil rok 2023 ako najúspešnejší v tomto športe vôbec. "Takýto rok ešte asi slovenské strelectvo nemalo, minimálne bol najlepší za uplynulých tridsať rokov. Ďakujem všetkým trénerom a strediskám, ktorí urobili kus práce. Všetkým vám ďakujem a verím, že v budúcnosti budeme takto oslavovať veľakrát."



Barteková má za sebou mimoriadne úspešné obdobie, triumfovala na MS v Baku a aj na ME v Osijeku. "Ďakujem za toto ocenenie. Tento rok bol pre mňa najlepší. Za tých 25 rokov viem, že to nie je samozrejmosť. Všetko zapadlo dokopy, mala som aj športové šťastie. Som za to veľmi vďačná," uviedla slovenská olympionička.



Prvú miestenku pre Slovensko vybojovala Rehák-Štefečeková vďaka striebru v trape na svetovom šampionáte v Osijeku ešte v septembri 2022. Olympijskú víťazku z Tokia na rovnakom šampionáte napodobnila Vanessa Hocková, ktorá sa kvalifikovala do Paríža zásluhou 4. miesta v skeete.



Kovačócy získal v auguste striebornú medailu na MS v Baku a obsadil 4. miesto vo finále SP v katarskej Dauhe. "Na olympiáde sa budem snažiť podať čo najslepší výkon. Budem robiť všetko pre to, aby som tam išiel čo najlepšie pripravený," uviedol 39-ročný trapista.



Jány mal istotu od marca tohto roka vďaka 2. miestu z ME v Tallinne, kde uspel v disciplíne vzduchová puška na 10 metrov. "Ja sa teším, že máme najviac športovcov medzi tými, ktorí sa kvalifikovali na olympiádu. A verím, že sa ešte pridajú ďalší," uviedol 26-ročný člen VŠC Dukla Banská Bystrica.



Viacero strelcov bude ešte o miestenku bojovať na podujatiach v nasledujúcom roku, medzi nimi aj Kamila Novotná, ktorá na Európskych hrách vo Vroclave získala bronz v disciplíne vzduchová pištoľ na 60 rán. "Je to pre mňa motivácia. Verím, že sa na olympiádu dostanem," povedala Novotná.



Úspešným strelcom poďakoval aj Ján Krišanda, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. "Som rád, že som mohol oceniť takých významných športovcov. Streľba je šport, kde sa musí športovec pekelne sústrediť, neviem, či by som to dokázal ja. Som rád, že máme na Slovensku takýchto reprezentantov," uviedol Krišanda