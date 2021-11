Pochettino odmietol špekulácie, podľa ktorých prevezme Manch. United

Paríž 23. novembra (TASR) - Mauricio Pochettino vyjadril v utorok radosť nad tým, že trénuje francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain a odmietol špekulácie, podľa ktorých prevezme Manchester United.



Argentínčan zdôraznil, že má v Paríži zmluvu, ktorá vyprší za viac ako rok a pol. "Viem, čo sú fámy. Nie som dieťa. Som tu šťastný a koncentrujem sa na prácu. Milujem klub a jeho fanúšikov. Moja zmluva vyprší v roku 2023, nie túto sezónu. To je všetko, čo by som chcel povedať," cituje slová 49-ročného kouča agentúra AP.



Manchester prepustil v nedeľu trénera Oleho Gunnara Solskjaera. Vedenie siedmeho tímu Premier League sa tak rozhodlo po sobotňajšom mimoriadnom rokovaní po prehre s Watfordom 1:4. Dočasným trénerom sa stal doterajší asistent a taktiež bývalý dlhoročný hráč klubu Michael Carrick. Vedenie "červených diablov" aktuálne hľadá riešenie do konca sezóny. "To nie je moja vec ani môj problém," reagoval Pochettino.