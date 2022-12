Ochoa novou posilou talianskej Salernitany

Salerno 23. decembra (TASR) - Mexický futbalista Guillermo Ochoa sa po viac ako troch rokoch vráti do Európy. Účastník piatich svetových šampionátov podpísal v piatok zmluvu do konca sezóny s talianskym klubom US Salernitana, ktorý pôsobí v najvyššej Serie A.



Tridsaťsedemročný brankár v minulosti odohral na európskom kontinente osem sezón v rokoch 2011 až 2019. Postupne obliekal dres francúzskeho Ajaccia, španielskych klubov Granady a Malagy a v sezóne 2019/2020 zamieril z belgického Standard Liege do mexického klubu America, kde futbalovo vyrastal.



Skúsený brankár by mohol debutovať 4. januára v zápase proti AC Milánu. Salernitana je v tabuľke Serie A na 12. mieste so ziskom 17 bodov.