O´Connor sa stal víťazom 9. etapy, Pogačar si udržal žltý dres

Taliansky cyklista Davide Ballerini (v popredí) z tímu Deceuninck-QuickStep a Austrálčan Harrison Sweeny, schovaný za ním, sú v úniku počas deviatej horskej etapy prestížnych cyklistických pretekov Tour de France, ktorá merala 144, 9 km a viedla z Cluses do Tignes v nedeľu 4. júla 2021. Foto: TASR/AP

Výsledky 9. etapy (Cluses-Tignes, 145 km):

1. Ben O'Connor (Austr./ AG2R Citroën) 4:26:43,

2. Mattia Cattaneo (Tal./Deceuninck-Quick Step) +5:07,

3. Sonny Colbrelli (Tal./Bahrain Victorious) +5:34,

4. Guillaume Martin (Fr./Cofidis) +5:36,

5. Franck Bonnamour (Fr./B&B Hotels P/B Ktm) +6:02,

6. Tadej Pogačar (Slov./UAE Team Emirates) +6:02,

7. Richard Carapaz (Ekv./Ineos Grenadiers) +6:34,

8. Jonas Vingegaard (Dán./ Jumbo-Visma) +6:34,

9. Enric Mas (Šp./Movistar) +6:34,

10. Rigoberto Uran (Kol./EF Education-Nippo) +6:34

111. Peter SAGAN (SR-Bora-hansgrohe) +31:37



Celkové poradie:

1. Pogačar 34:11:10,

2. O´Connor +2:01,

3. Uran +5:18,

4. Vingegaard 5:32,

5. Carapaz +5:33,

6. Mas +5:47,

7. Wilco Kelderman (Hol./Bora-hansgrohe) +5:58,

8. Alexej Lucenko (Kaz./Astana-Premier Tech) +6:12,

9. Martin +7:02,

10. David Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) +7:22

98. SAGAN +1:24,55



bodovacia súťaž:

1. Mark Cavendish (V. Brit.) 168,

2. Michael Matthews (Austr.) 130,

3. Colbrelli 121, ..., 8. SAGAN 72



vrchárska súťaž:

1. Nairo Quintana (Kol.) 150,

2. Michael Woods (Kan.) 42,

3. Wouter Poels (Hol.) 39



Tignes 4. júla (TASR) - Austrálsky cyklista Ben O´ Connor sa stal víťazom 9. horskej etapy Tour de France. Člen tímu AG2R Citroën triumfoval na 145 km dlhej trati z Cluses do lyžiarskeho strediska Tignes s náskokom 5:07 min pred Talianom Mattiom Cattaneom. Tretí skončil Cattaneov krajan Sonny Colbrelli. Slovinec Tadej Pogačar si udržal žltý dres pre lídra celkového poradia. Slovenský jazdec Peter Sagan nebojoval o popredné priečky. Do cieľa prišiel na 111. mieste so stratou 31:37 min na O´Connora a zmestil sa do časového limitu. V bodovacej súťaži o zelený dres je so 72 bodmi ôsmy.Na trase 9. etapy museli pretekári prejsť cez viac ako štyritisíc výškových metrov a absolvovať náročné 21 km dlhé cieľové stúpanie. Hneď od úvodu nebola núdza o úniky. Ako prví to skúšali Harry Sweeny a Davide Ballerini, no ešte pred prvou horskou prémiou Côte de Domancy ich pelotón pohltil. Stošestnásť kilometrov pred cieľom sa na čele vytvorila 43-členná skupina, ktorej súčasťou boli Guillaume Martin, Julian Alaphilippe, Nairo Quintana či Jakob Fuglsang.Tesne pred prvou rýchlostnou prémiou sa vedúca skupina rozdelila na dve časti. Vpredu zostali Alaphilippe, Colbrelli, Michael Matthews, Dylan Teuns, Stefan Küng a Christopher Juul-Jensen. Na Praz-Sur-Arly dorazil ako prvý Colbrelli, ktorý si pripísal 20 bodov, druhý finišoval Matthews. Hneď po prémii sa vedúca šestka vrátila do početnej skupiny, ktorá si vypracovala vyše trojminútový náskok. Sedem kilometrov pred vrcholom Col des Saisies zaútočil Wout Poels. Získal desať bodov, keď o pár centimetrov zdolal Quintanu a upevnil si pozíciu lídra vrchárskej súťaže. Kolumbijčan následne pokračoval v sólojazde, tá však nemala dlhé trvanie.Quintanu dostihla pätica Poels, Michael Woods, Ben O’Connor, Sergio Higuita, Lucas Hamilton. Vedúca skupina začala stúpať na Col du Pre - prvú prémiu mimoriadnej kategórie tzv. hors. Quintana 1,5 km pred prémiou vystupňoval tempo, prišiel si po 20 bodov a na čele vrchárskej súťaže predstihol Poelsa. O´Connor sa virtuálne obliekol do žltého dresu. Pogačar totiž jazdil v hlavnom pelotóne s vyše osemminútovou stratou. Quintana vyhral aj prémiu na Cormet de Roselend pred svojím krajanom Higuitom a O'Connorom, vedúce trio malo takmer dvojminútový náskok pred osamoteným Woodsom. Dlhý zjazd z Cormet de Roselend na mokrej vozovke najlepšie zvládol Higuita. O´Connor začal strácať, no postupne sa dotiahol na Kolumbijčanov. Quintana pred záverečným stúpaním na Montee de Tignes dostal krízu a vypadol z boja o etapové prvenstvo. Sedemnásť kilometrov pred cieľom O´Connor nasadil k rozhodujúcemu trháku, odpútal sa od Higuitu a prišiel si po prvý etapový vavrín na Tour. V celkovom poradí sa posunul na druhé miesto o 2:01 min za Pogačara, ktorý bol v nedeľu šiesty.vyznal sa v prvom rozhovore O´Connor, ktorý slávil druhý triumf na GrandTour. Vlani vyhral etapu na Giro d´Italia s cieľom v lyžiarskom stredisku Madonna di Campiglio.Pred 9. etapou odstúpili z pretekov Slovinec Primož Roglič a Holanďan Mathieu van der Poel. Rogliča vyradili zranenia po dvoch pádoch, ktoré utrpel v úvodných troch etapách. Vyšetrenia síce neodhalili zlomeniny, no utrpel početné pomliaždeniny a škrabance, najmä na ľavej strane. Roglič patril k favoritom na podujatí po vlaňajšom druhom mieste. Po ťažkých pádoch sa však objavili špekulácie, či dokáže preteky vôbec dokončiť.Van der Poel figuroval pred 9. etapou na treťom mieste v bodovacej súťaži a šesť dní strávil v žltom drese pre lídra pretekov, no pred nasledujúcimi horskými etapami dal prednosť príprave na olympijské hry. Podľa agentúry AFP chce v Tokiu dať prednosť svojej obľúbenej horskej cyklistike.