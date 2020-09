Od 1. októbra sa rušia športové podujatia, výnimky sú nereálne

Bratislava 28. septembra (TASR) - Od 1. októbra sa nebudú môcť konať na Slovensku žiadne hromadné podujatia vrátane športových. Výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. Po svojom pondelkovom zasadnutí o tom informoval ústredný krízový štáb, návrh ešte podlieha definitívnemu schváleniu.



Opatrenie sa dotkne aj Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach (4. októbra) či zápasu baráže o postup na futbalové EURO 2020 Slovensko – Írsko (8. októbra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave). Na základe prijatých opatrení by sa mala prerušiť sezóna vo futbalovej Fortuna lige či neodštartovať nový ročník hokejovej Tipos extraligy.



"Zakážeme hromadné podujatia s určitými výnimkami, napríklad sobášu, pohrebu, krstu, zasadnutí orgánu verejnej moci, alebo ak organizátor takéhoto podujatia zabezpečí, že všetci zúčastnení budú mať negatívny RT-PCR test nie starší ako 12 hodín a nahlási takúto akciu na príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva do 48 hodín. Toto opatrenie sa dotýka športových, kultúrnych, firemných a cirkevných podujatí," uviedol po rokovaní ústredného krízového štábu Hlavný hygienik SR Ján Mikas.



Zákaz platí od 1. októbra do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. "Mrzí nás obmedzenie týchto podujatí. Situáciu na Slovensku je však mimoriadne vážna. To, čo sa udeje v najbližších dvoch týždňoch, vôbec nemáme v rukách, týmito opatreniami však vieme ovplyvniť to, čo sa stane počas tretieho, štvrtého a ďalších týždňov. Iba sa prizerať, ako extrémne strmo rastieme, tým by sme dopustili na Slovensku armagedon," povedal predseda vlády SR Igor Matovič.



Podľa neho by zasiahnutá športová obec mala dostať finančné kompenzácie: "Ruka ruke s takýmito zásadnými obmedzeniami idú aj kompenzácie. Poprosil som pána ministra, aby začal rokovanie so športovcami o kompenzácii výpadkov ich tržieb. Aby nám šport či kultúra nezahynuli." Opatrenie sa dotkne aj nosenia rúšok pri športových podujatiach. "Nosenie rúšok pri športových aktivitách v interiéri je dôrazne odporúčané," dodal Matovič.



Od septembra boli športové zápasy a súťaže vyhlásené za rizikové podujatia s tzv. "superšíriteľmi" nového koronvírusu. Pôvodne boli od od 1. septembra do 1. októbra zakázané vonkajšie hromadné športové akcie s účasťou 1000 a viac divákov. Nesmeli sa organizovať ani interiérové podujatia nad 500 ľudí. Zároveň platilo odporúčanie neorganizovať žiadne hromadné podujatia. Neskôr bola diskusia o redukcii účastníkov na 100 resp. 50, no napokon sa 14. septembra rozhodlo o ponechaní vtedajších obmedzení.



Od 1. júla sa na Slovensku povolili športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia. Športové kluby mohli za dodržania tejto požiadavky a zabezpečenia kontrolovaného vstupu a výstupu návštevníkov naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity štadióna. Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu, aby zvýšila počet účastníkov na súťažných podujatiach. Už od 6. júla však vošli do platnosti upravené pravidlá so sedením v každom druhom rade ako dôsledok porušenia hygienických nariadení počas šlágra futbalovej Fortuna ligy v Dunajskej Strede. Nové opatrenie bolo prezentované zároveň ako ústretový krok s predpokladom zjednodušenie kontroly plnenia nariadení zo strany organizátorov hromadných podujatí.



Na Slovensku došlo ešte 9. marca k plošnej výluke športového života. Ústredný krízový štáb SR a dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho vydali nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Opatrenie bolo vydané predbežne na dva týždne, postupne sa však rozšírilo splynutím s ďalšími mimoriadnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu nového typu (ochorenie COVID-19). Športová uzávera začala platiť hneď na druhý deň v utorok a len v prebiehajúcom týždni sa dotkla 44 zápasov najvyšších súťaží najvýznamnejších kolektívnych odvetví. Zrušili sa tiež už nachystané domáce šampionáty v behu na lyžiach, strelectve zo vzduchových zbraní, v atletických viacbojoch a v squashi. O šesť týždňov neskôr otvorili na Slovensku vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení. V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení sprístupnili zariadenia pre rekreačný šport a tréningy vrcholových športovcov v bezkontaktných odvetviach. Teda tenisové kurty, golfové ihriská, atletické dráhy, hrádze pre cyklistov, cyklistické dráhy i BMX-trate, vodnoslalomárske kanály, kanoistické areály, strelnice, či motoristické okruhy.



Od 20. mája boli v rámci štvrtej fázy otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Zároveň sa otvorilo aj prevádzkovanie kontaktných športov vo vonkajších priestoroch. K vstupom na plavárne a do športových hál pre verejnosť došlo začiatkom júna a od 3. júna sa opäť povolili všetky športové súťaže a podujatia v krajine, k návratu divákov došlo v júli.



Asociácia profesionálnych hokejových klubov: Rozhodnutie nikoho nepotešilo, musíme ho akceptovať

Asociácia profesionálnych hokejových klubov (APHK) chcela odštartovať novú sezónu najvyššej súťaže Tipos extraligy 2. októbra 2020, no po pondelňajšom rozhodnutí Ústredného krízového štábu je jej začiatok ohrozený.



Stanovisko APHK k rozhodnutiu Ústredného krízového štábu:



"Naším zámerom bolo začať novú sezónu 2. októbra 2020. Podnikali sme všetky potrebné kroky na jej úspešný štart. Boli sme pripravení aj na variant zápasov bez divákov, ak by štát dodržal svoj sľub o kompenzáciách pre športové kluby za výpadky príjmov zo vstupného. Rozhodnutie Ústredného krízového štábu nepotešilo nikoho z hokejovej komunity, v tejto chvíli ho musíme rešpektovať. Zdravie každého z nás je prvoradé. Našou snahou bude, aby sme mohli čo najskôr začať sezónu. Bez pomoci štátnych orgánov to však nepôjde. Situáciou sa budeme zaoberať na utorňajšom stretnutí Asociácie profesionálnych hokejových klubov vo Zvolene, po ktorom sa k rozhodnutiu Ústredného krízového štábu aj bližšie vyjadríme."



Šéf Únie ligových klubov naznačil prerušenie FL: Budeme hľadať riešenia

Po pondelkovom rozhodnutí ústredného krízového štábu je pokračovanie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže ohrozené. Prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák potvrdil, že vzhľadom na zákaz konania športových podujatí budú zrejme musieť prerušiť sezónu vo Fortuna lige 2020/2021. Tá mala najbližší víkend pokračovať 9. kolom.



Od 1. októbra sa nebudú môcť konať na Slovensku žiadne športové podujatia, výnimku dostanú akcie, pri ktorých organizátor dokáže zabezpečiť negatívne testy na koronavírus všetkých účastníkov nie staršie ako 12 hodín. "V podstate bude možné zápasy odohrať iba s 12-hodinovým negatívnym testom, čo bude pravdepodobne veľmi ťažko realizovateľné," uviedol pre RTVS šéf ÚLK Kozák. "Nasleduje reprezentačná prestávka, máme pred ňou ešte jedno kolo. Je to ešte čerstvé, budeme hľadať riešenia, uvidíme, akým spôsobom sa k víkendu postavíme. Ale, samozrejme, je to vážne ohrozené, pretože podľa prvých informácií budeme musieť pravdepodobne prerušiť súťaž."



Zákaz platí od 1. októbra do odvolania, respektíve do času, kým sa podarí zastaviť šírenie koronavírusu v rámci druhej vlny. Zasiahnutá športová obec by mala dostať finančné kompenzácie.