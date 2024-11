Schválili nový systém kvalifikácie ME žien v basketbale

Istanbul 30. novembra (TASR) - Predstavenstvo európskej sekcie Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA) schválilo na svojom zasadnutí v Istanbule od ďalšieho cyklu nový systém kvalifikácie majstrovstiev Európy žien. Najdôležitejšími zmenami sú rozdelenie na dve fázy a viac stretnutí počas asociačného termínu.



Podľa oficiálneho stanoviska FIBA je cieľom poskytnúť na pravidelnejšej báze viacej stretnutí, v ktorých sa o niečo bude hrať, pre tie krajiny, ktorým sa nepodarí prebojovať na záverečný turnaj. Po novom tak bude kvalifikácia ME 2027 rozdelená do dvoch fáz.



V prvej sa predstavia všetky reprezentačné tímy, ktorým sa nepodarilo získať miestenku na kvalifikačné turnaje o účasť na olympijských hrách, respektíve o účasť na majstrovstvách sveta. Ďalšou významnou novinkou je navýšenie počtu zápasov z dvoch na tri počas tzv. asociačného termínu, čo bude platiť aj pre prvú a druhú fázu kvalifikácie ME 2027.



Účastníci kvalifikačných turnajov budú priamo nasadení do druhej fázy kvalifikácie ME 2027, spolu s postupujúcimi z prvej fázy. V nej sa predstaví 24 krajín, ktoré rozdelia do štvorčlenných skupín a v každej z nich sa bude hrať o dve postupové miesta (celkovo 12) na záverečný turnaj.



Prvá fáza kvalifikácie ME 2027 sa odohrá v novembri 2025 a vo februári 2026, druhá by sa mala uskutočniť v novembri 2026 a vo februári 2027. Záverečný turnaj je na programe 16. až 27. júna 2027 a druhýkrát v histórii sa odohrá v štyroch krajinách - Fínsku, Litve, Belgicku a Švédsku. O organizáciu jednej zo skupín sa uchádzalo aj Slovensko, ale v kandidačnom procese neuspelo proti Belgicku a Švédsku.