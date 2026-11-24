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Od narodenia úspešného hráča a trénera Josefa Augustu uplynie 80 rokov
Augusta doviedol český tím ako tréner k zlatému hetriku na MS, keď jeho zverenci triumfovali na šampionátoch v rokoch 1999 - 2001.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Bývalý československý reprezentant Josef Augusta doviedol český tím ako tréner k zlatému hetriku na MS, keď jeho zverenci triumfovali na šampionátoch v rokoch 1999 - 2001. Od jeho narodenia uplynie v utorok 24. novembra okrúhlych 80 rokov. Zomrel vo februári 2017 vo veku 70 rokov, keď podľahol rakovine, s ktorou bojoval takmer dva roky.
Cenné kovy nazbieral už ako hráč v československej reprezentácii. V zbierke z MS mal tri striebra a jeden bronz, striebornú medailu získal aj ZOH 1976 v Innsbrucku. V sezóne 2005/2006 viedol ako hlavný tréner Slovan Bratislava. „Josef Augusta patril medzi najväčšie legendy českého hokeja a bol spolutvorca úspechov a to už ako hráč a neskôr ako tréner. Oceňujeme aj jeho významnú stopu, ktorú zanechal počas pôsobenia v českom olympijskom hnutí či už ako reprezentant alebo ako aktívny člen Českého klubu olympionikov,“ uviedol vtedajší predseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval pre oficiálny web ČOV.
Augusta sa narodil v Havlíčkovom Brode, no väčšiu časť hráčskej kariéry spojil s Jihlavou. V tamojšej Dukle odohral šestnásť sezón a ako hráč s ňou získal osem majstrovských titulov. Jeden pridal aj ako tréner v roku 1991. Hral na pozícii útočníka a po ukončení hráčskej kariéry v roku 1983 sa stal trénerom. Ako asistent a neskôr hlavný tréner bol pri zisku zlatého hetriku na prelome tisícročí.
Cenné kovy nazbieral už ako hráč v československej reprezentácii. V zbierke z MS mal tri striebra a jeden bronz, striebornú medailu získal aj ZOH 1976 v Innsbrucku. V sezóne 2005/2006 viedol ako hlavný tréner Slovan Bratislava. „Josef Augusta patril medzi najväčšie legendy českého hokeja a bol spolutvorca úspechov a to už ako hráč a neskôr ako tréner. Oceňujeme aj jeho významnú stopu, ktorú zanechal počas pôsobenia v českom olympijskom hnutí či už ako reprezentant alebo ako aktívny člen Českého klubu olympionikov,“ uviedol vtedajší predseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval pre oficiálny web ČOV.
Augusta sa narodil v Havlíčkovom Brode, no väčšiu časť hráčskej kariéry spojil s Jihlavou. V tamojšej Dukle odohral šestnásť sezón a ako hráč s ňou získal osem majstrovských titulov. Jeden pridal aj ako tréner v roku 1991. Hral na pozícii útočníka a po ukončení hráčskej kariéry v roku 1983 sa stal trénerom. Ako asistent a neskôr hlavný tréner bol pri zisku zlatého hetriku na prelome tisícročí.