Od novej sezóny bude VAR na všetkých zápasoch Niké ligy

Bratislava 23. júla (TASR) - Od sezóny 2024/25 bude systém VAR (video asistent rozhodcu) využívaný vo všetkých zápasoch najvyššej futbalovej Niké ligy. Toto riešenie schválili kluby na Prezídiu Únie ligových klubov (ÚLK). Centrálne stredisko VAR bude v Banskej Bystrici.



Systém VAR je od roku 2021 stabilnou súčasťou zápasov najvyššej slovenskej futbalovej ligy na Slovensku. Doteraz bol využívaný v dvoch, resp. v troch ligových dueloch v jednom kole. Od najbližšej sezóny Niké ligy bude systém video asistenta rozhodcu prítomný vo všetkých zápasoch, teda na každom štadióne.



"Niké liga sa snaží postupne modernizovať na viacerých úrovniach a plniť tak svoj strategický plán. Zavedenie systému VAR vo všetkých zápasoch vnímame ako výrazný posun k modernizácii celej ligy. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo spoločne s našimi partnermi. Celý proces je pre kluby a ligu veľmi náročný, nielen technologicky, ale aj finančne. Vzhľadom k veľkosti trhu sa nám podarilo dosiahnuť ďalší výrazný posun. Naša cesta bola postupná, najskôr bol VAR vo dvoch, poslednú polsezónu v troch televíznych zápasoch a od sezóny 2024/2025 bude k dispozícii vo všetkých stretnutiach Niké ligy. Ďakujeme všetkým klubom, ktoré dali tomuto riešeniu jednohlasne zelenú a sú ochotné sa na ňom podieľať. Zároveň je potrebné poďakovať našim partnerom, predovšetkým Slovenskému futbalovému zväzu, ktorý nám výrazne pomáha finančne, ale aj odborne, pri implementácii VAR-u. Rovnako spoločnosti Orange Slovensko, ktorá je od novej sezóny oficiálnym technologickým partnerom VAR-u, ale aj vysielateľovi skupine Markíza-Slovakia, s ktorou ešte máme živé rokovania o ich podpore smerom k zvýšenej kvalite produkcie všetkých zápasov," uviedol v tlačovej správe prezident ÚLK Ivan Kozák.



Zavedenie systému VAR vo všetkých zápasoch Niké ligy je podmienené kvalitným produkčným štandardom. To v praxi znamená, na koľko kamier sa samotný zápas produkuje a následne vysiela. Od novej sezóny budú zápasy Niké ligy vysielané minimálne na sedem kamier, čo je pre zavedenie systému VAR požadovaná úroveň. "V predchádzajúcich sezónach sme mali viacero kamerových štandardov. Zápas mesiaca sa vysielal na 12 kamier, čo bolo najviac, Voyo zápasy najskôr na tri kamery a od uplynulej sezóny na štyri. Stále to však nebolo postačujúce pre zavedenie VAR-u na všetkých štadiónoch. To sa zmení od budúcej sezóny Niké ligy. Dvanásťkamerový štandard pri Zápasoch mesiaca ostane, minimálnym štandardom na všetkých Voyo zápasoch bude sedem kamier a Voyo zápas týždňa sa bude vysielať na deväť kamier. S držiteľom práv, skupinou Markíza-Slovakia, rokujeme priebežne o skvalitňovaní služieb pre fanúšikov Niké ligy a kvalita produkcie je pre nás dôležitá téma, ktorú chceme mať ako liga pod kontrolou," priblížil výkonný riaditeľ ÚLK Michal Mertinyák.



Orange je od sezóny 2021/2022 technologickým partnerom najvyššej futbalovej ligy na Slovensku. Od najbližšej sezóny sa stáva aj technologickým partnerom VAR-u. Už niekoľko mesiacov prebieha výstavba VAR strediska v Banskej Bystrici. Práve tam budú sedieť VAR operátori a rozhodcovia počas zápasov Niké ligy. Naďalej má Niké liga k dispozícii dve mobilné riešenia, ktoré budú prítomné aj na zápasoch ligy. "Výstavba VAR strediska prebieha už od začiatku roka 2024, pravidelné informácie sme si so zástupcami SFZ a Orangeu vymieňali na týždennej báze. Aktuálne sme vo fáze, kedy sú všetky štadióny a produkčné vozy pripravené posielať signál do centrály, a tak v budúcnosti budeme vedieť pokryť priamo v Banskej Bystrici všetkých šesť zápasov z každého kola Niké ligy. V budúcej sezóne však budeme naďalej využívať mobilné riešenie vo forme dvoch VAR vozidiel, ktoré máme stále k dispozícii. Ide o hybridné riešenie, pričom dôraz budeme klásť na využívanie VAR centrály," doplnil Mertinyák.