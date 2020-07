Prehľad: Od pondelka sa začne tretia fáza reštartu NHL

Dvojice predkola play off:



Východná konferencia



Pittsburgh (5) - Montreal (12)



Carolina (6) - NY Rangers (11)



NY Islanders (7) - Florida (10)



Toronto (8) - Columbus (9)



Západná konferencia



Edmonton (5) - Chicago (12)



Nashville (6)- Arizona (11)



Vancouver (7) - Minnesota (10)



Calgary (8) - Winnipeg (9)

Miniturnaj o nasadenie do 1. kola play off



Východná konferencia



Boston, Tampa, Washington, Philadelphia



Západná konferencia



St. Louis, Colorado, Vegas, Dallas



Kľúčové termíny:



13. júla - štart 3. fázy, otvorenie tréningových kempov



26. júla - tímy cestujú do tzv. hub cities



28.-30. júla - prípravné zápasy



1. augusta - opätovné spustenie sezóny, štart predkola play off



10. augusta* - druhá časť draftovej lotérie



11. augusta - štart 1. kola play off



25. augusta* - štart 2. kola play off



8. septembra* - štart finále konferencií



22. septembra* - štart finále Stanleyho pohára



4. októbra* - najneskorší termín siedmeho zápasu finále Stanleyho pohára



9.-10. októbra* - vstupný draft



po 9. októbri, resp. sedem dní po konci finále Stanleyho pohára - otvorenie trhu s voľnými hráčmi



17. novembra* - otvorenie prípravných kempov pred novou sezónou (14 dní)



1. decembra* - štart základnej časti sezóny 2020/2021



New York 12. júla (TASR) - Osem až desať slovenských hokejistov by sa malo predstaviť v prípravných kempoch klubov pred obnovením sezóny v zámorskej NHL. Kempy sa v rámci tretej fázy reštartu začnú v pondelok 13. júla, hráči sa budú v tréningových centrách svojich tímov spoločne pripravovať až do 26. júla, keď sa premiestnia do tzv. hub cities. Na neutrálnych štadiónoch v Edmontone, respektíve Toronte absolvujú najprv niekoľko prípravných stretnutí a od 1. augusta v nich dohrajú pandémiou poznačený ročník, bez divákov a za prísnych hygienických opatrení.Pred opätovným spustením sezóny sa vedenie NHL a hráčskej asociácie NHLPA museli najprv dohodnúť na predĺžení kolektívnej zmluvy a detailoch tretej a štvrtej fázy reštartu. Ligu pre šíriaci sa koronavírus stopli 12. marca, po postupnom uvoľnení opatrení mohli hráči od 8. júna dobrovoľne trénovať na ľade v malých skupinách v tréningových zariadeniach svojich tímov. Ako bolo už dávnejšie známe, prerušená základná časť sa nebude dohrávať a ročník bude pokračovať vyraďovacou časťou iba za účasti 24 najlepších tímov. Kluby z Východnej konferencie odohrajú svoje stretnutia v torontskej Scotiabank Arene, tímy zo Západnej konferencie sa zídu v Rogers Place v Edmontone. Štyri najlepšie tímy z každej konferencie majú účasť v 1. kole play off istú. Aby pred vyraďovačkou absolvovali okrem prípravných aj ostré zápasy, odohrajú medzi sebou miniturnaj o čo najlepšie nasadenie v play off. V rámci skupiny sa stretnú raz každý s každým. Skupinu vo Východnej konferencii tvoria Boston, Tampa Bay, Washington a Philadelphia. Bruins síce získali Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti, no o prvú pozíciu v play off musia zabojovať v troch zápasoch. "Medveďov" opäť povedie kapitán Zdeno Chára, v kádri je aj brankár Jaroslav Halák, naopak Peter Cehlárik nedostal pozvánku do kempu. Obranu Tampy vystuží Erik Černák, Capitals ešte svoju súpisku neoznámili, no dá sa predpokladať, že okrem Richarda Pánika do kempu povolajú aj zadáka Martina Fehérváryho. Ten síce odohral prevažnú časť premiérového zámorského ročníka vo farmárskej AHL, no vedenie "Caps" s ním do budúcna pevne počíta. V štvorčlennej skupine o nasadenie v Západnej konferencii sa stretnú obhajca titulu St. Louis, Colorado, Vegas a Dallas s obrancom Andrejom Sekerom.Zostávajúcich osem mužstiev v každej konferencii sa o miestenku v 1. kole vyraďovačky pobije v predkole (kvalifikácii play off), série sa budú hrať na tri víťazné zápasy. Vo Východnej konferencii sa piaty tím po základnej časti (podľa percentuálneho bodového zisku) Pittsburgh stretne s dvanástym Montrealom, ktorý sa bude spoliehať aj na svojho najproduktívnejšieho hráča Tomáša Tatara. Šiesta Carolina narazí na jedenásty New York Rangers, hráči NY Islanders (7) si skrížia hokejky s desiatou Floridou a ôsme Toronto s obrancom Martinom Marinčinom zabojuje proti deviatemu Columbusu. Blue Jackets nepozvali do prípravného kempu slovenského útočníka Marka Daňa, ktorý si v základnej časti 2019/2020 pripísal v drese Columbusu tri štarty. Dvojice v Západnej konferencii tvoria Edmonton (5) - Chicago (12), Nashville (6) - Arizona (11), Vancouver (7) - Minnesota (10) a Calgary (8) - Winnipeg (9). Zatiaľ nie je známe, či Oilers povolajú aj Tomáša Jurča, ktorý v úvode ročníka odohral 12 stretnutí za Edmonton. Dvadsaťjedenročný útočník je už po operácii bedrového kĺbu fit a rád by si predĺžil sezónu. Flames sa podľa zámorských médií chystali pozvať na širšiu kempovú súpisku aj 21-ročného Adama Ružičku, ten by spolu s ďalšími mladíkmi mal zabojovať o miestenku v prvom tíme, ktorý by 26. júla odletel na záver sezóny do Edmontonu. Do prípravných kempov môžu tímy so sebou zobrať maximálne 30 korčuliarov a neobmedzený počet brankárov, do centralizovaného dejiska play off potom môže odletieť maximálne 31 hráčov (aj s brankármi) a celkovo 52 ľudí vrátane členov manažmentu. Od 1. kola bude pokračovať play off klasickým spôsobom, sériami na štyri víťazné zápasy. Finále oboch konferencií a finále Stanleyho pohára sa uskutočnia už iba v jednom meste - Edmontone. Najhorších sedem mužstiev po základnej časti už v sezóne nepokračuje, vrátane Ottawy so slovenským obrancom Christiánom Jarošom.Hokejisti mali právo odmietnuť svoju účasť v kempe bez sankcie. Štart odriekli Mike Green (Edmonton), Travis Hamonic (Calgary), Roman Polák (Dallas), Karl Alzner (Montreal), Steven Kampfer (Boston), Zach Trotman (Pittsburgh) či Sven Bärtschi (Vancouver). "Stále je tu veľká neistota a na základe osobných dôvodov a rodinnej zdravotnej situácii som sa rozhodol nezúčastniť sa na reštarte," citovala Greena agentúra AP. Aj ďalší hráči vyjadrili svoje obavy z nákazy, no túžba zabojovať o pohár bola u nich silnejšia a k tímom sa pridali. V "hub cities" budú účastníci izolovaní, môžu sa pohybovať iba v bezpečných zónach. Ocitnú sa v úplnej "bubline", odrezaní od zvyšku sveta. V súvislosti s bezpečnostným protokolom musia všetky osoby medzi sebou dodržiavať dostatočný fyzický odstup, či už v lietadle, autobuse, reštauráciách či iných priestoroch. Liga požaduje aj prekrytie tváre, a to aj vlastným rúškom, ktoré je povinné vo všetkých priestoroch v rámci bezpečnej zóny. Hráči nemusia mať kryt na prilbe počas tréningu, tréneri nemusia nosiť rúško na striedačke. V hoteli budú bývať členovia realizačného tímu po jednom, izbu im budú upratovať a dezinfikovať každé tri dni. V bezpečnej zóne budú mať hráči vyčlenené konkrétne reštaurácie a iné zariadenia na stravovanie. Vonkajší bazén, kúpeľné a wellnessové priestory nebudú môcť využívať, pokým sa neuvoľní pravidlo o dodržiavaní rozstupov. Väčšinu času tak hráči strávia v hoteli a hale, aby našli rozptýlenie, zabezpečia im vonkajšie premietanie filmu. V hre je aj výlet s možnosťou zahrať si golf. Hráčom bude umožnená návšteva partneriek a rodinných príslušníkov až od konferenčného finále.Hráči, personál i zamestnanci hotelov a služieb, ktorí budú v kontakte s hokejistami, absolvujú pravidelné testy na koronavírus. Tie budú na dennej báze. Hokejistom sa bude priebežne merať teplota a monitorovať, či nemajú príznaky COVID-19. Ak bude nejaká osoba vykazovať symptómy, musí okamžite upozorniť tím, izolovať sa a vyčkať na test, ktorý vykonajú tímoví lekári. Aby sa takáto osoba mohla vrátiť do priestorov bezpečnej zóny, musí mať dvakrát za sebou negatívny test. Nesymptomatické osoby musia byť v karanténe minimálne desať dní, symptomatickí pacienti minimálne štrnásť po dni, v ktorom mali pozitívny test. Návrat do hry bude musieť odobriť okrem tímového lekára aj kardiológ. Samotné zápasy sa budú konať za prísnych hygienických opatrení, s vylúčením publika.povedal komisár NHL Gary Bettman. Ak do diania už výraznejšie nezasiahne pandémia, sezóna 2019/2020 vyvrcholí na začiatku októbra. Najneskorší termín siedmeho zápasu finále Stanleyho pohára je 4. októbra.pozn.: *-predbežný dátum