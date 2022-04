Od soboty finále extraligy mužov, favorit je obhajca titulu

Program finále play off betRing extraligy florbalistov (hrá sa na 3 víťazstvá):



1. zápas - sobota 9. apríla (17.00 h): ŠK 1. FBC Florbal Trenčín - Tsunami Záhorská Bystrica (MŠH Trenčín - veľká hala)

2. zápas - nedeľa 10. apríla (17.00 h): ŠK 1. FBC Florbal Trenčín - Tsunami Záhorská Bystrica (MŠH Trenčín - veľká hala)

3. zápas - sobota 16. apríla (čas stanovia neskôr): Tsunami Záhorská Bystrica - ŠK 1. FBC Florbal Trenčín (ŠH Záhorská Bystrica)

prípadný 4. zápas - nedeľa 17. apríla (čas stanovia neskôr): Tsunami Záhorská Bystrica - ŠK 1. FBC Florbal Trenčín (ŠH Záhorská Bystrica)

prípadný rozhodujúci 5. zápas - streda 20. apríla (čas stanovia neskôr): ŠK 1. FBC Florbal Trenčín - Tsunami Záhorská Bystrica (MŠH Trenčín - veľká hala)

Bratislava 8. apríla (TASR) - Florbalisti ŠK 1. FBC Florbal Trenčín sú favoriti finále slovenskej betRing extraligy mužov proti Tsunami Záhorská Bystrica. Séria na tri víťazstvá sa začne v sobotu o 17.00 h v Trenčíne. Majster bude známy najneskôr v stredu 20. apríla.Práve ŠK 1. FBC a Tsunami obsadili prvé dve miesta v predchádzajúcom vyhodnotenom ročníku 2019/2020. Vtedy sa pre prepuknutie pandémie koronavírusu nehralo play off a platilo poradie po základnej časti. Sezónu 2020/2021 úplne anulovali.ŠK 1. FBC Trenčín v dlhodobej fáze edície 2021/2022 zvíťazil v 19 z 22 stretnutí a obsadil prvú pozíciu v tabuľke o deväť bodov pred tandemom FBK Nižná a FK Florko Košice. Tsunami skončilo štvrté s mankom tucta bodov na svojho terajšieho súpera. Vzájomné duely s Trenčanmi prehralo 3:4 a 5:8. Oba sa z prevádzkových dôvodov konali na ihrisku suveréna základnej časti aj doterajšieho priebehu play off. ŠK 1. FBC vo štvrťfinálovom derby proti FBK AS Trenčín a potom aj v semifinálovej konfrontácii s ŠK Lido Prírodovedec Bratislava potreboval na postup len tri stretnutia. V súvislosti s Tsunami to platilo medzi najlepšou osmičkou proti Grasshoppers AC UNIZA Žilina, v semifinále však Záhoráci museli predviesť obrat z 0:2 na zápasy na úkor FaBK ATU Košice. V rozhodujúcom piatom dueli v stredu doma triumfovali 4:3 po samostatných nájazdoch." povedal obranca Tsunami Jakub Horecký. "," dodal Horecký.," vyhlásil asistent trénera Trenčanov Juraj Lamačka. "," uzavrel Lamačka.ŠK 1. FBC Florbal Trenčín je s medailovou bilanciou 5-1-1 najúspešnejší klub v histórii extraligy. Kolekcia Tsunami má podobu 2-2-1, tituly sú zo sezón 2016/2017 a 2017/2018.