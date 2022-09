Od teroristického útoku na OH 1972 v Mníchove uplynie 50 rokov

Mníchov/Bratislava 5. septembra (TASR) – Radosť z víťazstiev a pokojnú atmosféru počas letných olympijských hier (OH) v Mníchove, ktoré odštartovali 26. augusta 1972, výrazným spôsobom narušila tragická udalosť. Palestínski teroristi z extrémistickej organizácie Čierny september 5. septembra 1972 o 4.30 h ráno prepadli ubytovňu izraelskej výpravy v Mníchove a na mieste zabili dvoch športovcov a zadržali deväť rukojemníkov. Od udalosti, ktorá do dejín vstúpila ako Mníchovský masaker, uplynie v pondelok 5. septembra 50 rokov.



V druhý týždeň trvania športového sviatku - XX. olympijských hier, preniklo osem členov palestínskej militantnej organizácie Čierny september do nedbalo stráženej olympijskej dediny. Po čine sa teroristi s rukojemníkmi snažili z vtedajšej Spolkovej republiky Nemecko ujsť. Ako výmenu za ich prepustenie žiadali oslobodenie palestínskych zajatcov v Izraeli. Pri pokuse o oslobodenie zajatcov zahynulo na letisku vo Fürstenfeldbrucku všetkých deväť rukojemníkov, päť teroristov, západonemecký policajt a pilot vrtuľníka. Hry boli na jeden deň prerušené. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa zaoberal aj myšlienkou predčasne ich ukončiť. Napokon však ako gesto vzdoru voči terorizmu olympiáda pokračovala. S pokračovaním OH súhlasil aj Izraelský olympijský výbor, no izraelská výprava dejisko hier opustila.



Hlavný organizátor útoku Muhammad Úda, zvaný Abú Dáwud, zomrel na zlyhanie obličiek v júli 2010. Palestínčan Amín Hindí, ktorý sa podľa prevládajúceho presvedčenia podieľal na útoku zomrel 17. augusta 2010.



Štyri dni pred tragickou udalosťou slovenská atlétka Eva Šuranová-Kucmanová ako členka československej výpravy získala bronz v skoku do diaľky. Atlétka si pri príležitosti 40. výročia od tragickej udalosti v roku 2012 zaspomínala, že medailovú radosť jej vždy zatienili bolestné spomienky. Bola svedkom, ako po balkóne so samopalmi chodili teroristi, ktorí boli neďaleko od ženskej časti olympijskej dediny. Ani záverečný ceremoniál sa podľa nej neobišiel bez obáv. Medzi športovcov prenikali informácie o pripravovaných bombových útokoch.



S tragickými udalosťami poznačenej olympiády si strieborné medaily odniesli aj vtedajší československí hádzanári, z ktorých boli v tíme aj traja Slováci Peter Pospíšil, Andrej Lukošík a Vincent Lafko.



V roku 2012 sa pri príležitosti 40. výročia od krvavej olympijskej drámy konal spomienkový obrad aj v dejisku OH v Londýne. Krvavé udalosti sa stali aj námetom pre film amerického režiséra Stevena Spielberga Munich (Mníchov, 2005). Film nemapuje len samotný útok palestínskych teroristov, ale zameriava sa hlavne na udalosti, ktoré nasledovali po ňom. Udalosti z Mníchova 1972 sa objavili aj v talianskom životopisnom filme La freccia del Sud (Šíp juhu, 2015), ktorý opisuje život a úspechy legendárneho talianskeho atléta Pietra Menneu, ktorý na mníchovských hrách získal bronz v behu na 200 m.



V auguste 2022 dosiahlo Nemecko dohodu o odškodnení príbuzných Izraelčanov zabitých počas spomínaných olympijských hier v Mníchove vo výške 28 miliónov eur. Izraelský prezident Jicchak Herzog dohodu privítal a označil ju za "významný krok zo strany nemeckej vlády". Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier a Jicchak Herzog v spoločnom vyhlásení "s radosťou a úľavou" skonštatovali, že sa dosiahla dohoda o historickom objasnení udalostí.



Nemecko prisľúbilo, že odtajní dokumenty viažuce sa k rukojemníckej dráme a nevydarenej záchrannej akcii. Rodiny obetí obviňujú nemecké orgány, že pre ochranu športovcov nespravili dosť a nie sú transparentné pri informovaní o bezpečnostných nedostatkoch.