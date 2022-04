Od zrútenia tribúny na Ibrox Park v Glasgowe uplynie 120 rokov

Glasgow/Bratislava 5. apríla (TASR) – Na futbalovom štadióne Ibrox Park v Glasgowe sa pod fanúšikmi zrútila západná tribúna, pričom zahynulo 25 ľudí a viac ako 500 utrpelo zranenie. Od jednej z prvých veľkých futbalových tragédií uplynie v utorok 5. apríla 120 rokov.



Tisíce škótskych a anglických futbalových fanúšikov sa 5. apríla 1902 tešilo na derby medzi škótskou a anglickou reprezentáciou. Išlo o zápas jedného z prvých národných turnajov - British Home Championship, čo bol šampionát medzi štyrmi národnými reprezentáciami (anglickou, škótskou, waleskou a severoírskou) v rámci Veľkej Británie.



Celý deň pršalo a dážď zmáčal nielen trávnik, ale aj drevené tribúny glasgowského štadiónu Ibrox Park. Váhu množstva škótskych priaznivcov nevydržala práve dažďom premočená západná tribúna, pod ktorou sa zrútila aj oceľová podpera konštrukcie tribúny. Tento typ podpier po tragédii v Spojenom kráľovstve zakázali a nahradili ju železobetónové konštrukcie alebo zemné valy.



K zrúteniu tribúny údajne prišlo krátko po nevyužitej šanci Škótska. Pri šanci škótskych reprezentantov sa fanúšikovia natlačili k dolnému okraju tribúny. Po nevyužitej príležitosti sa zase vrátili na pôvodné miesta, čím vytvorili neúnosný tlak na konštrukciu tribúny.



Po páde tribúny, pri ktorej zahynulo 25 priaznivcov a viac ako 500 ľudí bolo zranených, prerušili zápas na 20 minút, po uplynutí ktorých zápas pokračoval. Predovšetkým z dôvodu zabránenia zhromažďovaniu ostatných priaznivcov pri mieste tragédie, čo by bránilo pri záchranárskych prácach. Duel sa napokon skončil remízou 1:1.



Nemocnice v Glasgowe nezvládali prijímať počty ranených, aj preto vznikali malé zdravotnícke bunky na policajných staniciach. Niekoľko dní po zápase sa na mieste tragédie nenachádzal takmer žiadny materiál, pretože väčšina dreva a plechu boli použité ako provizórne nosidlá.



Anglická a škótska futbalová asociácia vyhlásili výsledok zápasu za neplatný. Náhradné stretnutie sa hralo 3. mája 1902 vo Villa Parku v anglickom Birminghame a skončilo sa remízou 2:2.



Zaujímavosťou je aj to, že sa zrútila tribúna, ktorú krátko pred zápasom dokončili. Jej výstavba, ktorá stála 20.000 libier, však priviedla domovský klub Glasgow Rangers do finančných ťažkostí. Aj preto zástupcovia klubu požiadali škótsku futbalovú asociáciu, aby sa derby hralo práve na Ibrox Parku. Dúfali v navrátenie finančných prostriedkov vynaložených na výstavbu tribúny. Napokon pri hlasovaní o jeden hlas porazili konkurenčný Celtic Glasgow a jeho štadión Celtic Park.



O 69 rokov neskôr, 2. januára 1971, zažil Ibrox Park ďalšiu tragédiu. Počas derby medzi Celticom Glasgow a Glasgowom Rangers zahynulo 66 priaznivcov Rangers a 200 bolo zranených, keď sa na štadióne zrútili bariéry na schodisku číslo 13.