Odborná komisia SFZ rokovala o budúcnosti slovenského futbalu
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Odborná komisia Slovenského futbalového zväzu (SFZ) rokovala v pondelok o budúcnosti tohto športu v krajine. Hlavnou úlohou je nájsť odpoveď na obsadenie pozície hlavného trénera reprezentačného A-tímu.
„Naše aktuálne stretnutie malo dva kľúčové body. Keďže sa na ňom premiérovo zúčastnil designovaný technický riaditeľ zväzu Oto Brunegraf, prvý z tých bodov bolo vzájomné osobné zoznámenie sa jeho a Francesca Calzonu,“ uviedol viceprezident SFZ pre štátne reprezentácie Karol Belaník pre oficiálnu webstránku zväzu.
Ďalším predmetom rokovania bola debata o koncepcii futbalu na Slovensku. „Tá je vypracovaná. Na jej tvorbe sa podieľali naši špičkoví odborníci, samozrejme, že vzhľadom na vývoj futbalu je potrebné do nej vniesť nové trendy. Práve prienik pohľadu pána Calzonu s našou existujúcou koncepciou bol predmetom druhej časti stretnutia,“ dodal Belaník.
V blízkej budúcnosti dôjde k ďalšiemu stretnutiu, na ktorom by sa malo hovoriť aj obsadení postu reprezentačného trénera, informoval SFZ. Budúcnosť trénera Francesca Calzonu pri kormidle národného tímu je po neúspešnej baráži na MS v USA, Kanade a Mexiku v slovenskom futbale témou číslo jeden.
